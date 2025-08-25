El Encuentro Raíces deslumbró en las Fiestas Patronales de María Juana

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos –

En el marco de las Fiestas Patronales, se llevó a cabo en la Sociedad Italiana una nueva edición del Encuentro Raíces, organizado por el Ballet Raíces de Mi Tierra, perteneciente a nuestra Comuna.

La velada contó con la participación de más de 16 ballets provenientes de distintos puntos de la región y del país, que desplegaron todo su talento sobre el escenario en un espectáculo colmado de color, baile, pasión y cultura.

Cientos de familias se acercaron a disfrutar de esta propuesta artística que ya se ha convertido en uno de los eventos más esperados de las patronales, donde el folclore y la danza se convierten en un verdadero puente de unión y de identidad.

Desde la Comuna de María Juana se felicita y agradece al Ballet Raíces de Mi Tierra, a cada bailarín, profesor y organizador por su esfuerzo y compromiso, que hicieron posible una noche inolvidable para toda la comunidad.

🌸 Una vez más, María Juana celebró con alegría y orgullo sus raíces culturales, fortaleciendo los lazos que nos unen como pueblo.