Santa Fe perdió más de 20 mil empleos registrados y más de 3 mil empleadores en los primeros 28 meses del gobierno de Milei

Un informe elaborado a partir de datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) reveló un marcado retroceso en los principales indicadores del empleo formal en la provincia de Santa Fe durante los primeros veintiocho meses de la gestión del presidente Javier Milei. El estudio analiza la evolución de trabajadores registrados y empleadores entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, período en el que se registró una importante reducción tanto en la cantidad de empresas como en los puestos de trabajo formales.

Según los datos difundidos, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados cayó de 50.674 a 47.656, lo que representa una pérdida de 3.018 empleadores y una retracción del 6%. El sector más afectado fue el de transporte y almacenamiento, que registró la desaparición de 1.307 empleadores, equivalente a una caída del 20,8%, la más significativa tanto en términos absolutos como relativos.

La situación también se reflejó en el empleo formal. Durante el mismo período, Santa Fe perdió 20.018 puestos de trabajo registrados, pasando de 632.761 trabajadores a 612.743, una disminución del 3,2%. El sector de la enseñanza fue el más perjudicado, con 9.738 empleos menos, representando una caída del 13,9% respecto de noviembre de 2023.

El informe destaca además que la crisis impactó principalmente sobre pequeñas y medianas empresas. La totalidad de la reducción de empleadores se concentró en firmas con hasta 500 trabajadores, que perdieron 3.024 establecimientos. En contraste, las empresas de mayor tamaño registraron un leve crecimiento, sumando seis empleadores más que al inicio del período analizado.

Respecto al empleo, el 90% de los puestos perdidos se produjo en empresas de hasta 500 trabajadores, lo que equivale a 18.017 empleos menos. Las firmas más grandes, con más de 500 empleados, también registraron una caída, aunque menor, de 2.001 puestos de trabajo. En términos porcentuales, las grandes empresas redujeron sus plantillas un 1,4%, mientras que las pequeñas y medianas lo hicieron en un 3,7%.

Los resultados reflejan un escenario complejo para el mercado laboral santafesino, especialmente para las PyMEs, que continúan siendo el principal motor de generación de empleo en la provincia. El informe pone de manifiesto la magnitud del impacto que atraviesa el entramado productivo local y abre el debate sobre las políticas necesarias para impulsar la recuperación del empleo formal y sostener la actividad económica en Santa Fe.