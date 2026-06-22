Comienza el invierno en el hemisferio sur: qué es el solsticio de junio y por qué ocurre

Este domingo 21 de junio de 2026, el hemisferio sur dio oficialmente la bienvenida al invierno con la llegada del solsticio de junio, un fenómeno astronómico que marca el día más corto y la noche más larga del año en esta parte del planeta.

Según los datos astronómicos, el solsticio ocurrirá a las 00:24 horas de Argentina (03:24 UTC), momento exacto en el que el Sol alcanzará su posición más al norte respecto del ecuador celeste.

¿Qué marca el solsticio de junio?

El solsticio señala el inicio astronómico del invierno en el hemisferio sur y, al mismo tiempo, el comienzo del verano en el hemisferio norte.

La palabra solsticio proviene del latín solstitium, que significa “Sol detenido”. Esto se debe a que, durante varios días alrededor de esta fecha, la altura del Sol al mediodía parece variar muy poco antes de invertir su recorrido anual.

¿Por qué sucede?

El fenómeno ocurre porque la Tierra está inclinada unos 23,5 grados sobre su eje mientras gira alrededor del Sol.

Durante junio, el hemisferio sur queda inclinado en dirección opuesta al Sol, por lo que recibe menos horas de luz solar y menor energía. Como consecuencia, los días son más cortos, las noches más largas y las temperaturas tienden a descender.

El día más corto del año

En ciudades de la región central de Argentina, como las del departamento Castellanos, el sábado tendrá aproximadamente 10 horas de luz solar, bastante menos que las más de 14 horas que se registran en verano.

Un fenómeno observado desde la antigüedad

Los solsticios fueron estudiados y celebrados por numerosas civilizaciones antiguas, ya que permitían organizar calendarios, actividades agrícolas y festividades religiosas.

En muchas culturas, el solsticio de invierno simboliza un momento de renovación y esperanza, porque a partir de esta fecha los días comienzan lentamente a alargarse nuevamente.

Datos clave

Invierno 2026

Fecha

21 de junio de 2026

Hora en Argentina

00:24

Qué marca

Inicio del invierno astronómico

Qué ocurre

El día más corto y la noche más larga del año

Por qué sucede

Por la inclinación del eje terrestre y la traslación alrededor del Sol

Así, con el solsticio de junio, el hemisferio sur inicia una nueva estación y comienza oficialmente el invierno astronómico, un período caracterizado por jornadas más breves, temperaturas más bajas y la expectativa de que, poco a poco, la luz del día vuelva a ganar terreno.