San Jorge golpeó primero y se quedó con el inicio de la serie semifinal

El Club Atlético San Jorge se quedó con el primer punto de la serie semifinal del Torneo Apertura de Primera División de la ACBOS al derrotar como local a Atlético María Juana por 69 a 55, en un encuentro disputado el sábado por la noche en el Polideportivo “Raúl Novaira”.

El conjunto mariajuanense tuvo un arranque prometedor y logró cerrar el primer tiempo con ventaja gracias a un juego ordenado y efectivo. Los parciales de los dos primeros cuartos fueron favorables a la visita por 14-10 y 16-15, lo que le permitió irse al descanso largo arriba en el marcador por 30 a 25.

Sin embargo, en la segunda mitad el desarrollo cambió. San Jorge ajustó su defensa, mejoró su efectividad ofensiva y comenzó a inclinar el trámite a su favor. El local se quedó con el tercer cuarto por 17 a 12 y terminó de definir el partido en el último segmento, donde marcó claras diferencias con un contundente parcial de 27 a 13 para sellar el triunfo por 69 a 55.

De esta manera, el equipo sanjorgense tomó ventaja en la serie semifinal, mientras que Atlético María Juana buscará recuperarse en el segundo encuentro, que se disputará en el estadio Edgar Rivolta. En los próximos días se confirmarán la fecha y el horario del compromiso.

Además, la actividad continuará rápidamente para el “chupa” que este lunes afrontará un nuevo desafío por la Liga Federal. El conjunto dirigido por Matías Fontanesi visitará a El Ceibo desde las 21:30 horas en el segundo juego de los cuartos de final, buscando seguir avanzando en la competencia nacional.