Más de 329 millones de pesos para comunas del Departamento Castellanos a través de Obras Menores

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe aprobó una nueva asignación de recursos correspondientes al programa Obras Menores (Ley Provincial N° 12.385) para localidades del Departamento Castellanos, alcanzando una inversión total de $329.972.744,42 destinada a la ejecución de obras y adquisición de equipamiento comunal.

Desde la oficina del senador provincial Alcides Calvo informaron que los fondos fueron aprobados por la Comisión de Seguimiento de la Ley 12.385 y permitirán concretar diferentes proyectos de infraestructura y servicios en varias localidades del departamento.

Entre las asignaciones aprobadas para el año 2026 se encuentra la Comuna de Aldao, que recibirá $111.310.189,70 destinados a la construcción de cordón cuneta y trabajos de estabilizado de suelo con ripio en distintas calzadas. Por su parte, la Comuna de Mauá contará con $60.568.067,10 para obras de estabilizado de suelo-ripio en caminos comunales.

Asimismo, la Comuna de Ramona recibirá $112.094.487,62 que serán invertidos en la ampliación del sector de juegos de la Plaza Sarmiento y en un plan de bacheo urbano. En tanto, la Comuna de San Antonio accederá a $46.000.000 para la adquisición de una nueva barredora de arrastre, destinada a mejorar las tareas de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos.

Al respecto, Calvo destacó la importancia de estos aportes al señalar que “estos recursos de Obras Menores representan una herramienta concreta para fortalecer cada localidad. El trabajo articulado con la Provincia permite dar respuestas ágiles, garantizando que cada comunidad cuente con los recursos necesarios para su desarrollo”.

Además, recordó que todas las comunas y municipios del Departamento Castellanos pueden acceder a estos fondos previstos por ley mediante la presentación de proyectos que justifiquen el destino de los recursos, ya sea para la compra de equipamiento, la ejecución de obras públicas o la atención de gastos de carácter urgente.

Con esta nueva asignación, el programa Obras Menores continúa consolidándose como una herramienta fundamental para acompañar el crecimiento y mejorar la infraestructura de las localidades santafesinas.