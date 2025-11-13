El Ensamble Infanto Juvenil “Nelson Pautasso” brilló en el encuentro “Tocamos San Vicente 2025”

El pasado 9 de noviembre, el Área de Cultura de la Comuna de María Juana acompañó al Ensamble Infanto Juvenil “Nelson Pautasso” en su destacada participación en una nueva edición del encuentro de bandas “Tocamos San Vicente 2025”, desarrollado en el Auditorio de la Casa de la Cultura de la vecina localidad.

El evento reunió a jóvenes músicos de diferentes comunidades, promoviendo la integración y el intercambio artístico entre agrupaciones. Participaron la Banda Juvenil de la Comuna de Josefina, el Ensamble Infanto Juvenil “Nelson Pautasso” de María Juana, y la Banda Sinfónica Municipal de San Vicente, anfitriona del encuentro.

Fue una tarde colmada de música, emoción y camaradería, donde cada grupo compartió su talento y el fruto del trabajo colectivo, en una jornada que celebró la cultura y el arte como ejes fundamentales de la vida comunitaria.

Desde la Comuna de María Juana felicitaron al Ensamble por representar una vez más con orgullo a la localidad y por seguir fortaleciendo el crecimiento cultural de la regió