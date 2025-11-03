El Ensamble Juvenil “Nelson F. Pautasso” participó del Encuentro de Bandas en Sastre

El Ensamble Juvenil “Nelson F. Pautasso” de María Juana formó parte del Encuentro de Bandas realizado este domingo en la Sociedad Italiana de la ciudad de Sastre, en una jornada cultural que reunió a jóvenes músicos de la región.

El evento contó además con la participación de la Banda Municipal “Atilio Bianchi” de Sastre y la Banda Municipal “Estrellita” de El Trébol, en un recital donde cada agrupación presentó su repertorio, destacando el talento, la coordinación y el entusiasmo de los integrantes.

El encuentro permitió compartir experiencias, fortalecer vínculos entre las instituciones musicales y continuar promoviendo el desarrollo artístico y educativo en el ámbito regional.

Desde el Ensamble “Nelson F. Pautasso” expresaron su satisfacción por haber sido parte de esta propuesta y agradecieron a los organizadores por el cálido recibimiento y la oportunidad de seguir haciendo música en comunidad.

