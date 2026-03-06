El Ensamble “Nelson Pautasso” inició un nuevo año de clases con gran entusiasmo

En la mañana de la radio recibimos a Pablo Mondino, profesor de música del Ensamble Infanto Juvenil Nelson Pautasso, quien compartió detalles sobre el inicio de un nuevo ciclo de formación musical en la institución.

Durante la entrevista, Mondino contó cómo comenzaron las clases este año, la cantidad de encuentros semanales que tienen los alumnos y la organización de los distintos espacios de ensayo. Además, explicó cómo se distribuye el trabajo con los demás profesores que están a cargo de cada instrumento, (Pablo Mondino, Daniela Gandolfo y Diego Araya), resaltando la importancia del acompañamiento personalizado y el trabajo en conjunto para el crecimiento musical de niños y jóvenes.

El Ensamble continúa consolidándose como un espacio clave para la formación artística en la localidad, promoviendo el aprendizaje, la disciplina y el amor por la música en cada uno de sus integrantes.