El Ensamble “Nelson Pautasso” inició un nuevo año de clases con gran entusiasmo

EntrevistasLo ÚltimoLocalesVideos de Youtube

En la mañana de la radio recibimos a Pablo Mondino, profesor de música del Ensamble Infanto Juvenil Nelson Pautasso, quien compartió detalles sobre el inicio de un nuevo ciclo de formación musical en la institución.

Durante la entrevista, Mondino contó cómo comenzaron las clases este año, la cantidad de encuentros semanales que tienen los alumnos y la organización de los distintos espacios de ensayo. Además, explicó cómo se distribuye el trabajo con los demás profesores que están a cargo de cada instrumento, (Pablo Mondino, Daniela Gandolfo y Diego Araya), resaltando la importancia del acompañamiento personalizado y el trabajo en conjunto para el crecimiento musical de niños y jóvenes.

El Ensamble continúa consolidándose como un espacio clave para la formación artística en la localidad, promoviendo el aprendizaje, la disciplina y el amor por la música en cada uno de sus integrantes.

Te puede interesar

  • UN NUEVO DESAFÍO

    Oscar "Bruja" Giaccone asumió la responsabilidad de un nuevo desafío al frente de Defensores de Frontera.Escuchalo con Natalia Poratti y Victor Rinero en Show Deportivo.

  • INICIO DE ACTIVIDADES PRESENCIALES

    Ivana Tortosa junto a Paula Rosso desde UN ESPACIO PARA TODOS comentaron sobre el inicio de actividades presenciales.Escuchalas en la mañana de la radio.

  • EL ARTISTA RAFAELINO EN EL FESTIVAL DE AÑO NUEVO

    Ale Fagnola se presenta este próximo sábado en el Festival Folclórico de Año Nuevo, organizado por el Coro Comunal de María Juana. Charlamos con él…

  • El arte de un mariajuanense destaca el ingreso de nuestro pueblo

    En el acto por los 140 años de la Traza de María Juana se presentó el cuadro pintado por Alejandro Galeano, quien lo donó a…

  • INICIO DE CLASES

    Alejandra Bauduco La Directora del Jardín de Infantes n° 1474 Alejandra Bauducco dialogó en la mañana de Comunicándonos con Mónica Barceló como fue el inicio…