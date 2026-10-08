El entramado PyME argentino perdió más de 181.000 empleos desde noviembre de 2023

Fuente: CEPA

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó la evolución reciente de las pequeñas y medianas empresas y registró una reducción significativa tanto en la cantidad de empresas como en los puestos de trabajo durante el período comprendido entre noviembre de 2023 y junio de 2026.

De acuerdo con el estudio, basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), durante ese período se perdieron 181.542 puestos de trabajo en empresas de hasta 500 trabajadores, lo que representa un promedio de 193 empleos menos por día. El número de trabajadores pasó de 5.074.200 a 4.892.658.

El impacto fue mayor en las empresas de menor tamaño. Las microempresas, de hasta cinco empleados, redujeron su cantidad de trabajadores en un 6,1%, mientras que las pequeñas empresas registraron una baja del 3,7% y las medianas del 2,8%.

Más de 31.000 empresas menos

El informe también contabiliza una disminución de 31.268 unidades productivas PyME entre noviembre de 2023 y junio de 2026. Según los datos relevados, el 83,4% de esa reducción correspondió a microempresas.

En concreto, dejaron de figurar como empleadoras 26.066 microempresas, 4.784 pequeñas empresas y 418 medianas. En términos proporcionales, la reducción alcanzó al 7,1% de las microempresas, al 4% de las pequeñas y al 1,7% de las medianas.

Caída de las ventas y aumento de las importaciones

El escenario también se refleja en el comercio. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) utilizados por CEPA, las ventas minoristas PyME registraron en agosto de 2026 una caída del 12,9% respecto del mismo mes de 2023.

Además, el promedio de las ventas entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 se ubicó un 10,1% por debajo del período comprendido entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023.

Entre los rubros que mostraron mayores retrocesos frente a agosto de 2023 aparecen Alimentos y bebidas (-42%), Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-37%) y Textil e indumentaria (-25,7%).

En paralelo, las importaciones de bienes de consumo alcanzaron en agosto de 2026 los USD 941 millones, un 28,1% más que en agosto de 2023. En el acumulado de los últimos doce meses llegaron a USD 11.376 millones, un incremento del 39,4% respecto del período equivalente de 2023 y el máximo histórico señalado por el informe.

La producción industrial PyME también retrocedió

El informe señala que el aumento de la oferta de bienes importados se produjo en paralelo con una caída de la actividad industrial PyME.

Durante el segundo trimestre de 2026, la producción de las PyMEs industriales fue 26,9% menor que en el mismo período de 2023. El índice elaborado con datos de la Fundación Observatorio PyME se ubicó en 73,2 puntos, frente a los 100,1 registrados en el segundo trimestre de 2023.

El estudio también señala que la participación de los bienes de consumo final dentro de las importaciones totales, sin considerar combustibles, pasó del 11,2% en el segundo trimestre de 2023 al 15,5% en igual período de 2026.

Energía y financiamiento, entre los principales costos

Otro de los aspectos analizados es la evolución de los costos. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, el nivel general de precios acumuló un aumento del 336%, mientras que electricidad, gas y otros combustibles registraron una suba del 853%. En el caso de las naftas y combustibles, el incremento alcanzó el 631%.

A esto se suma el costo del financiamiento. Según datos del Banco Central utilizados por CEPA, desde octubre de 2024 las tasas efectivas mensuales de los préstamos a PyMEs se ubicaron, salvo una excepción en marzo de 2025, por encima de la inflación mensual. En agosto de 2026, la tasa efectiva mensual promedio para estos créditos fue del 3,2%, frente a una inflación mensual del 1,7%.

El informe plantea que la combinación de menores ventas, caída de la producción, mayor competencia de productos importados y aumento de los costos operativos y financieros generó un escenario de fuerte presión sobre las PyMEs argentinas.

Los datos relevados por CEPA corresponden a distintos períodos según el indicador: el empleo y la cantidad de empresas llegan hasta junio de 2026, mientras que las ventas, importaciones y costos incorporan información hasta agosto.