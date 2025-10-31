El equipo de Vóley Recreativo de Talleres vivió su primera experiencia fuera de casa

El equipo de Vóley Recreativo del Club Atlético Talleres protagonizó una jornada cargada de entusiasmo y emociones al disputar su primer encuentro amistoso fuera de casa, frente al conjunto de Recreativo Las Petacas.

La experiencia significó un paso muy importante para el grupo, que vivió una tarde de risas, aprendizaje y compañerismo, reafirmando los valores del deporte como espacio de encuentro y disfrute.

Desde la institución destacaron el compromiso y la actitud de las jugadoras, que se animaron a dar este gran paso y representaron al club con energía, alegría y espíritu de equipo.

El vóley recreativo continúa creciendo en Talleres, consolidándose como una propuesta que promueve la participación, el bienestar y la integración, demostrando que el deporte también es compartir, aprender y animarse a nuevos desafíos.