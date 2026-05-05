“La Huerta de la Esquina”: el documental que inspira a crear huertas en cualquier lugar

En un contexto donde cada vez más personas buscan producir sus propios alimentos y reconectarse con la naturaleza, el documental La Huerta de la Esquina se presenta como una propuesta inspiradora que demuestra que es posible cultivar incluso en medio de la ciudad.

La producción, estrenada en 2018, reúne experiencias reales de distintos países y ciudades como Vancouver, Berlín, Gijón, Oviedo, Vigo y Albacete, mostrando cómo vecinos y organizaciones transforman espacios abandonados en huertas productivas.

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Mucho más que cultivar: una herramienta social

El documental no solo se enfoca en la producción de alimentos, sino también en el impacto social y ambiental de las huertas urbanas. A través de distintos testimonios, muestra cómo estos espacios ayudan a mejorar la salud, fomentar la integración social y recuperar terrenos abandonados dentro de las ciudades.

Además, plantea una reflexión profunda sobre la desconexión entre las personas y la tierra, y cómo la agricultura urbana puede ser una solución concreta frente a problemáticas actuales como la contaminación y el consumo de alimentos industrializados.

Claves que deja el documental

A lo largo de sus distintos capítulos, La Huerta de la Esquina ofrece enseñanzas prácticas que pueden aplicarse en cualquier hogar:

Aprovechar espacios pequeños o en desuso

Generar huertas comunitarias

Mejorar la alimentación con productos frescos

Recuperar el vínculo con la naturaleza

Promover la sustentabilidad en entornos urbanos

El mensaje es claro: cualquier persona puede comenzar una huerta, sin importar el espacio ni los recursos.

Una invitación a cambiar hábitos

Más allá de lo técnico, el documental funciona como una invitación a repensar la forma en que nos alimentamos y habitamos las ciudades. A través de ejemplos concretos, demuestra que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios, tanto a nivel individual como comunitario.