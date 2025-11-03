El Oeste vivió un fin de semana histórico para el básquet femenino

El fin de semana marcó un nuevo hito para el básquet femenino del Oeste Santafesino, con la disputa de los primeros partidos oficiales de la categoría U13.

El sábado, en las instalaciones del Club Atlético San Jorge, se desarrolló el primer encuentro oficial, donde el equipo local recibió a Americano M. y S. de Carlos Pellegrini.

La jornada histórica continuó, el domingo, donde Americano Mutual y Social fue sede del segundo partido oficial, enfrentando a Santa Paula de Gálvez.

Estos compromisos representan un paso significativo en el crecimiento y consolidación del básquet femenino regional, reflejando el trabajo sostenido de las instituciones y la Federación por ampliar las oportunidades de competencia para las categorías formativas.

Un fin de semana que quedará grabado como otro avance histórico para el básquet del Oeste Santafesino.