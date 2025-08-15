El “Festival de la Pinta” se suma a los festejos de las Fiestas Patronales de María Juana

Locales

El próximo sábado 13 de septiembre, desde las 20 horas, el Club Talleres será el punto de encuentro para disfrutar del Festival de la Pinta, un evento que combinará buena música, gastronomía y las mejores cervezas artesanales, en el marco de los festejos por las Fiestas Patronales de María Juana.

Organizado por Circo Beat Producciones y el Club Atlético Talleres, el festival invita a vecinos y visitantes a vivir una noche distinta, degustando distintas variedades de cerveza y compartiendo un clima festivo con propuestas para todos los gustos.

Las entradas anticipadas ya están a la venta en Drug Store María Juana, Carnicería El Torito, Regalería Vizios y Elvis Entradas. Una oportunidad ideal para sumarse a la gran agenda cultural y recreativa que ofrece la localidad en sus celebraciones patronales.

