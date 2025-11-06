El Futsal de Atlético María Juana clasificó a la final del Torneo Clausura

El equipo de Futsal del Club Atlético María Juana logró una importante victoria frente a Brown de San Vicente, en el marco de la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Departamental San Martín, disputada el miércoles 5 de noviembre en el Club Atlético San Jorge, sede del encuentro.

Con un marcador final de 4 a 3, el conjunto auriazul se quedó con un triunfo muy trabajado que le permitió avanzar a la final de la Copa de Plata. Fue un partido cargado de emoción, esfuerzo y entrega, donde el equipo demostró nuevamente su compromiso y pasión dentro de la cancha.

Bajo la dirección técnica de Norberto Rosso, el plantel mostró un gran nivel colectivo, reflejo del trabajo y la constancia de cada entrenamiento. “El esfuerzo vale la pena”, destacaron desde el cuerpo técnico, subrayando el espíritu de unión y superación del grupo.

Con esta victoria, Atlético María Juana se prepara para disputar la gran final del torneo, con el objetivo de cerrar el año de la mejor manera y seguir dejando en alto los colores auriazules.