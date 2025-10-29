El Gran Premio Coronación llevará el nombre de Juan Ternavasio en homenaje a su legado en el automovilismo local

Lo ÚltimoLocalesMotores

En la mañana de la radio charlamos con Victor Hugo Vittori, miembro de la Peña Automovilística María Juana, quien contó cómo surgió la decisión de nombrar “Gran Premio Juan Ternavasio” a la fecha coronación del Turismo del Centro Santafesino, que se correrá los días 1 y 2 de noviembre en el Circuito Atilio Serre de nuestra localidad.

El reconocimiento llega como un sentido homenaje a Juan Ternavasio, quien falleció hace algunos meses y dejó una huella imborrable en la historia del automovilismo mariajuanense. Ternavasio fue una de las personas que hizo posible la creación de la peña y del circuito, además de ser un incansable colaborador en cada evento y principal impulsor del Rally de Regularidad.

Su compromiso, entusiasmo y amor por el deporte motor marcaron a toda una generación de apasionados del automovilismo. Por eso, la última fecha del campeonato llevará su nombre, como símbolo de gratitud y respeto hacia quien trabajó incansablemente por mantener viva la pasión de los motores en María Juana.

Durante el Gran Premio Juan Ternavasio competirán las categorías Karting Escuela, Livianos, Pesados, Fórmula 4, Buggy y Fiat TCS, prometiendo un fin de semana a pura velocidad, emoción y homenaje en el corazón del automovilismo regional.

Te puede interesar

  • Taller de Mosaiquismo en el Área de Cultura de María Juana

    El Área de Cultura de la Comuna de María Juana abrió las inscripciones para el Taller de Mosaiquismo que brinda la profesora Noelia Cabral. El…

  • EL ARTISTA RAFAELINO EN EL FESTIVAL DE AÑO NUEVO

    Ale Fagnola se presenta este próximo sábado en el Festival Folclórico de Año Nuevo, organizado por el Coro Comunal de María Juana. Charlamos con él…

  • UEPT EN EL RALLY DE REGULARIDAD

    https://www.youtube.com/watch?v=XDmpVk_Z8qs 😄 Magalí Pagge, Nilda Oliva y Ale Vasquez conformaron el primer trinomio femenino en correr el Rally de Regularidad y representando a todos los…

  • EL TRABAJO EN EL CAMPO

    Ariadna Chiazza de 19 años y Marìa Laura Diaz de 21 se destacan en Cañada Rasquin por la tarea que realizan. Son tractoristas y día…

  • VICTORIOSOS EN EL RALLY DE REGULARIDAD

    El pasado fin de semana se realizó el Rally de Regularidad Rafaela-Clucellas con una gran participación de autos incluídos pilotos locales. Los mariajuanense Francone-Roldán con…