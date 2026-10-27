El Jardín N.º 34 se suma a “Las nanas de Cecilia” con las voces y canciones de los abuelos

En Comunicándonos, dialogamos con docentes del Jardín de Infantes N.º 34 “María Montessori” de María Juana sobre la participación de los abuelos de los niños y niñas en el proyecto cultural “Las nanas de Cecilia”, una propuesta que busca recuperar canciones infantiles transmitidas de generación en generación.

La iniciativa invita a abuelos y abuelas a grabar sus voces interpretando canciones de cuna, melodías y coplas que formaron parte de su infancia y que, con el paso del tiempo, se convirtieron en parte de la memoria familiar y cultural de cada comunidad.

Impulsado por el Ente Cultural Santafesino y el Ente Cultural Cordobés, el proyecto propone reunir estos registros para preservar y compartir un patrimonio musical que muchas veces se transmite de manera oral, de una generación a otra.

La participación de las familias representa una oportunidad para fortalecer el vínculo entre los niños y sus abuelos, recuperar historias y recuerdos, y reconocer el valor de las tradiciones que forman parte de la identidad de cada comunidad.

Desde el Jardín María Montessori, la experiencia también se integra al trabajo educativo, generando un espacio de encuentro entre la institución y las familias, donde las voces de los mayores se convierten en protagonistas y las canciones vuelven a ocupar un lugar especial en la infancia.

A través de “Las nanas de Cecilia”, las melodías que acompañaron a generaciones anteriores encuentran nuevas voces y continúan su recorrido, manteniendo viva la memoria afectiva y cultural de la comunidad.