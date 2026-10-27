“Los entresijos de la FIFA”: el documental que revela los escándalos de corrupción detrás del fútbol mundial

La miniserie documental de Netflix reconstruye las investigaciones judiciales que sacudieron a la FIFA, expone las controversias que involucraron a sus principales dirigentes y analiza los intereses económicos y políticos que rodean a los grandes torneos internacionales.

El fútbol es uno de los fenómenos deportivos más populares del mundo, pero detrás de los estadios repletos, las grandes estrellas y los millones de aficionados también existe una estructura de poder atravesada por intereses económicos y disputas políticas. Ese es el escenario que presenta “Los entresijos de la FIFA” (FIFA Uncovered), una miniserie documental estrenada en 2022 que puede verse en Netflix.

A través de cuatro episodios, la producción reconstruye algunos de los acontecimientos más controvertidos de la historia reciente del organismo rector del fútbol mundial, con especial atención al escándalo de corrupción que salió a la luz en 2015 y provocó una crisis institucional sin precedentes.

El FIFA Gate: una investigación que sacudió al fútbol

Uno de los ejes centrales del documental es el denominado FIFA Gate, el caso judicial que expuso presuntos sobornos, acuerdos ilícitos y maniobras financieras vinculadas con los derechos comerciales y de transmisión de distintas competiciones futbolísticas.

En mayo de 2015, una serie de detenciones de dirigentes y empresarios relacionados con el fútbol internacional, realizadas en Suiza a pedido de las autoridades estadounidenses, puso en evidencia la dimensión de las investigaciones. La causa incluyó acusaciones relacionadas con sobornos y corrupción en la comercialización de torneos y otros negocios vinculados con el deporte.

La producción reconstruye cómo avanzaron las investigaciones, qué papel tuvieron los intermediarios y de qué manera los acontecimientos afectaron la imagen de una institución que durante décadas concentró buena parte del poder del fútbol mundial.

Poder, dinero y controversias mundialistas

La miniserie también examina las disputas internas por el control de la FIFA y las controversias relacionadas con la elección de las sedes de los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

A través de testimonios, archivos periodísticos y material audiovisual, aborda las sospechas y denuncias que rodearon esos procesos de selección, además de las relaciones entre dirigentes deportivos, intereses comerciales y actores políticos.

Entre los protagonistas del relato aparece Joseph Blatter, quien presidió la FIFA durante 17 años y cuya gestión quedó marcada por la crisis de 2015. El documental permite observar cómo se desarrollaron las tensiones internas y cómo los cuestionamientos sobre la transparencia llegaron a comprometer la credibilidad de la organización.

Una mirada al lado menos visible del fútbol

“Los entresijos de la FIFA” propone ir más allá de los resultados, los goles y las figuras deportivas para mostrar el funcionamiento de una estructura internacional en la que se toman decisiones que mueven enormes cantidades de dinero.

La serie combina investigación periodística, testimonios y reconstrucciones históricas para explicar por qué el control de los derechos comerciales, las competencias y las sedes mundialistas puede convertirse en un terreno de fuertes disputas.

Su principal interés está en mostrar cómo las investigaciones judiciales y periodísticas pueden revelar prácticas que permanecen ocultas detrás de las instituciones deportivas más poderosas.

Dónde ver el documental

“Los entresijos de la FIFA” está disponible en Netflix. La miniserie cuenta con cuatro episodios, de aproximadamente una hora cada uno, por lo que resulta una alternativa para quienes buscan comprender los principales escándalos institucionales del fútbol internacional.

Una propuesta para descubrir que, detrás del espectáculo deportivo más popular del planeta, también existe una historia de poder, negocios, investigaciones judiciales y cuestionamientos sobre la transparencia.