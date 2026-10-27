Juan Córdoba presentó a PURPUREISHON, la banda infantil de rock de Zenón Pereyra que participó del Encuentro de Bandas en María Juana

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En la mañana de la radio conversamos con Juan Córdoba, integrante de Los Cuatro Rumbos y papá de dos de los chicos que participaron el pasado domingo del 3.º Encuentro de Bandas realizado en María Juana. Durante la charla, contó la experiencia de PURPUREISHON, un ensamble de niños y niñas de Zenón Pereyra que encontró en la música una forma de compartir, aprender y crecer.

PURPUREISHON está integrado por chicos y chicas de entre 8 y 10 años y pertenece al Centro Cultural Hilario Gaviglio de la Comuna de Zenón Pereyra. El proyecto comenzó a tomar forma en 2024, a partir de las clases de música que se dictan gratuitamente en el espacio y con el objetivo de impulsar una propuesta artística grupal que motive a los alumnos a avanzar en su aprendizaje.

Desde 2026, los profesores Joaquín Ríos y Alex Compagnucci continúan al frente de la iniciativa, orientada no solamente al desarrollo musical, sino también a la formación cultural y social de los participantes. La propuesta busca fortalecer valores como la amistad, el compromiso, la responsabilidad y la disciplina, fundamentales para el trabajo en equipo y la concreción de proyectos compartidos.

Con un repertorio de clásicos del rock en español, PURPUREISHON comenzó a presentarse en distintos eventos culturales y musicales de Zenón Pereyra y la región. Entre sus interpretaciones se encuentran canciones de reconocidas bandas como Los Piojos, Airbag y Rata Blanca.

Actualmente, la formación está integrada por Azul Venica, Luna Coronel, Enzo Dalbecio, Iván Córdoba y Alejo Córdoba, quienes dan vida a esta propuesta que se destaca por ser la primera banda de rock infantil de Zenón Pereyra.

La participación en el 3.º Encuentro de Bandas de María Juana representó una nueva oportunidad para compartir su música con el público regional y seguir sumando experiencias sobre el escenario.

PURPUREISHON demuestra cómo el acceso a la formación artística y el acompañamiento de docentes y familias pueden abrir caminos para que los más chicos descubran sus talentos, desarrollen su creatividad y encuentren en la música un espacio de encuentro y crecimiento.