Julián Ratti habló en Comunicándonos sobre “La Argentina de los Barcos” y las raíces inmigratorias de Santa Fe

En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con el músico y compositor rafaelino Julián Ratti sobre la presentación de su obra musical “La Argentina de los Barcos” en la Casa de Santa Fe, en la Ciudad de Buenos Aires, una propuesta artística que rescata las raíces inmigratorias, la memoria colectiva y la identidad cultural de la región de la pampa gringa.

La obra combina música, imágenes y relatos para reconstruir las historias de quienes llegaron desde Europa y contribuyeron, con su trabajo, sus costumbres y sus tradiciones, a formar las comunidades santafesinas.

Acompañaron a Ratti en la presentación Hugo Erbetta, responsable de las narraciones, y Edgar Ferrari, en guitarra. Juntos ofrecieron un recorrido artístico por las experiencias de los inmigrantes y el legado cultural que dejaron en los pueblos de la región.

“La Argentina de los Barcos” nació como un homenaje de Ratti a la memoria de su abuelo. A partir de esa historia familiar, el proyecto fue creciendo hasta convertirse en una obra que recupera vivencias, recuerdos y tradiciones de las distintas colectividades que formaron parte de la construcción de la identidad santafesina.

La presentación en Buenos Aires permitió acercar esta expresión cultural a nuevos públicos y compartir una parte de la historia provincial en un espacio dedicado a representar a Santa Fe en la capital del país.

Durante el encuentro también se destacó el valor de preservar la memoria de los inmigrantes y reconocer el aporte de las generaciones que, con esfuerzo y trabajo, hicieron de esta región su lugar.

En la entrevista con Radio María Juana, Julián Ratti compartió detalles de esta propuesta artística que une la historia familiar con la memoria colectiva y mantiene vivas las raíces culturales de la pampa gringa.