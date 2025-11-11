El Hogar de Ancianos de María Juana recibió la visita del veterinario Guillermo Pievarolli

En el marco del proyecto “María Juana nos visita”, el Hogar de Ancianos de María Juana vivió una jornada muy especial con la presencia del doctor Guillermo Pievarolli, médico veterinario de la localidad, quien compartió con los residentes su experiencia y amor por los animales.

Durante el encuentro, el profesional habló sobre su trabajo con pequeños y medianos animales, despertando el interés y la emoción de los abuelos, que aprovecharon la oportunidad para recordar a sus queridas mascotas y compartir anécdotas llenas de ternura.

Fue un momento cargado de recuerdos, sonrisas y afecto, donde quedó reflejada la importancia que los animales tienen en la vida de las personas y la pasión que se necesita para cuidarlos.

Desde la institución agradecieron profundamente a Guillermo Pievarolli por su tiempo y por brindar una charla tan cálida y significativa, que dejó huellas en todos los presentes.