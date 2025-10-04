El Hogar Don Orione de Rafaela celebra 80 años de historia y compromiso comunitario

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con la hermana Adriana Delfino, de la Comunidad Don Orione, quien compartió la emoción y el profundo significado de los 80 años del Hogar del Niño “Don Orione” de Rafaela, una institución que nació en 1945 como una familia y que hoy sigue sosteniendo ese mismo espíritu de servicio y contención.

Foto: Rafaela Noticias

Delfino recordó que el Hogar fue fundado por un grupo de mujeres rafaelinas encabezadas por Matilde González Herbero, profesora de música, quienes abrieron las puertas a los niños más vulnerables de la ciudad.

Una semana de celebraciones abiertas a la comunidad

Los festejos por los 80 años comenzaron con una distinción especial en el Concejo Municipal de Rafaela, que reconoció la trayectoria de la institución.

El cronograma continúa este viernes a las 18.30 con la inauguración de una muestra fotográfica histórica en el Viejo Mercado, que permanecerá durante todo el mes mostrando el recorrido de estas ocho décadas de compromiso social.

El momento central será el sábado a las 19 horas, con una celebración eucarística en el Paseo de las Artes, presidida por Monseñor Pedro Torres, obispo de la diócesis, seguida de un encuentro comunitario.

Finalmente, el domingo, se realizará un almuerzo solidario a beneficio, que servirá como cierre festivo y oportunidad para seguir fortaleciendo los lazos que hacen del Hogar Don Orione una verdadera familia para Rafaela.