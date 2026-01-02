El Mapa Federal de Empresas en Crisis: 629 conflictos laborales y cierres que marcan un año difícil para el empleo en Argentina

Un reciente informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló un panorama preocupante para el sector productivo del país: 629 conflictos laborales y cierres de empresas fueron registrados durante el período 2024-2025, un número que da cuenta de una crisis empresarial de alcance federal y con consecuencias directas sobre el empleo y la actividad económica en múltiples regiones.

Según el relevamiento, estos conflictos —que incluyen despidos, suspensiones, cierres definitivos, quiebras, retiros voluntarios forzados y procesos de venta o vaciamiento— se distribuyen por todas las provincias, sin exclusión de zona o sector económico.

En el mapa federal elaborado por CEPA se observa que la provincia de Buenos Aires lidera la lista con 168 casos, seguida por Santa Fe con 65 conflictos, donde industrias emblemáticas y pymes muestran tensiones constantes entre ajustes y despidos. Otras jurisdicciones con altos números son La Rioja (52) y Córdoba (38), así como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (38).

El informe detalla que las crisis empresariales no se concentran en un solo sector, sino que atraviesan industrias clave como la manufacturera, automotriz, textil, agroindustrial y servicios, evidenciando una reducción sostenida de la producción y una caída del mercado interno que golpea tanto a grandes firmas como a pequeñas y medianas empresas.

El efecto social de este escenario también se siente con fuerza. En algunos relevamientos complementarios se menciona que, en el mismo lapso, cerraron más de 17.000 empresas de las que se abrieron, lo que equivale a casi 28 cierres por día, con una pérdida neta de empleos que supera los 230.000 puestos de trabajo, tanto en el sector público como en el privado.

Las causas detrás de este fenómeno incluyen la caída del consumo, la apertura importadora, la presión de costos, la inestabilidad macroeconómica y la falta de políticas públicas que incentiven la producción y el empleo. Ante esto, sindicatos y cámaras empresariales han expresado su preocupación, señalando que la continuidad de este proceso podría profundizar la desigualdad regional y afectar a miles de familias trabajadoras en todo el país.

El Mapa Federal de Empresas en Crisis se convierte así en un llamado de atención sobre el estado actual de la economía argentina y la necesidad de respuestas coordinadas entre el sector público, privado y social para mitigar los efectos de este duro contexto productivo.