El mariajuanense Sarniotti se consagró en la 4ª fecha del Enduro Extremo

El pasado fin de semana se disputó la 4ª fecha del Torneo de Enduro Extremo Entre Ríos y Barrancas, una competencia que reunió a los mejores pilotos de la región en un circuito de alta exigencia y velocidad.

El mariajuanense Sarniotti tuvo una destacadísima actuación al lograr el primer puesto en la categoría Enduro Largo Amateur, y además se ubicó segundo en la clasificación general, demostrando su gran nivel y constancia a lo largo del torneo.

El circuito, reconocido por sus tramos técnicos y sectores rápidos, puso a prueba la habilidad y resistencia de los corredores, quienes enfrentaron un trazado con desniveles, barro y obstáculos naturales.

Tras la competencia, Sarniotti expresó su alegría por el resultado y agradeció a su familia por el apoyo constante en cada fecha del campeonato. Con este triunfo, el piloto de María Juana continúa consolidándose como uno de los grandes protagonistas del certamen, dejando en alto el nombre de la localidad en el mundo del motociclismo regional.

Próxima cita: la siguiente fecha del torneo se correrá en las próximas semanas, donde los pilotos buscarán cerrar el campeonato con todo en una temporada que viene siendo intensa y muy competitiva.