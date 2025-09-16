El Mini Vóley de Atlético María Juana participó de un encuentro en Club Americano de Carlos Pellegrini

El domingo 14 de septiembre, las jugadoras de Mini Vóley del Club Atlético María Juana viajaron hasta el Club Americano de Carlos Pellegrini para vivir una nueva jornada de integración y deporte en el marco de los encuentros de la disciplina.

Las pequeñas deportistas disfrutaron de un día repleto de partidos, juego y amistad, demostrando un excelente comportamiento dentro y fuera de la cancha. La actividad contó con el valioso acompañamiento de padres y madres, quienes alentaron y compartieron la experiencia junto al grupo.

El vóley formativo sigue creciendo en la institución auriazul, consolidándose como un espacio de aprendizaje, diversión y compañerismo para las más chicas.