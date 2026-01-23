El móvil no se toma vacaciones: así viajamos en la era digital

Por Natali Monterrosa

¿Qué me dirías si te digo que más del 92% de los viajeros no puede irse de vacaciones sin su móvil… y que casi la mitad termina usándolo más de lo que quería?

¿Te ha pasado?

Yo, lo confieso: ¡sí!

Es curioso: viajamos para desconectar, para explorar y para vivir momentos nuevos, pero terminamos más conectados de lo que creemos. Y lo peor… a veces ni nos damos cuenta.

Para ponerlo en perspectiva, comparto cifras recientes de un estudio que ahonda en los hábitos digitales de los viajeros durante las vacaciones. Y lo que revela habla de nuestra obsesión y compulsividad con el móvil:

Más de la mitad (55,5 %) revisa el teléfono entre 1 y 5 veces por hora mientras está de vacaciones.

mientras está de vacaciones. Casi 1 de cada 5 viajeros mira el móvil entre 6 y 10 veces por hora, incluso estando de descanso.

mira el móvil entre incluso estando de descanso. El 41,5% confiesa buscar Wi-Fi de forma compulsiva en los destinos que visita en el extranjero.

confiesa buscar Wi-Fi de forma compulsiva en los destinos que visita en el extranjero. 1 de cada 4 admite haberse saltado las normas de “no usar el móvil” en pleno vuelo en algunas aerolíneas.

El estudio no solo es fascinante por las cifras que revela, sino también porque compara a los usuarios de Apple con los de Android. Si quieres ver las estadísticas completas, puedes entrar [aquí].

¿Y qué me dices del rol de las redes sociales en el uso del móvil?

En la era de los influencers y los selfies, las redes están más presentes que nunca en nuestras vacaciones: el 71,5% de los viajeros admite usarlas con frecuencia durante sus viajes.

Apps imprescindibles para unas vacaciones inteligentes

Pero, a pesar de todo, el viajero moderno reconoce el verdadero valor del móvil. No es casualidad que el 85% confiese que la tecnología digital mejora su experiencia y que el 60% utilice al menos una app de viaje mientras vacaciona, cifras proporcionadas por WifiTalents.

Lo que sí está más que claro es que el celular se ha convertido en una herramienta esencial para los viajeros, por su enorme utilidad en múltiples aspectos: es tu billetera digital, tu cámara, tu acceso al transporte y hasta tu llave digital del hotel, entre muchas otras funciones.

Por eso quiero compartir algunas apps de viaje que, me atrevo a decir, se convertirán en aliadas imprescindibles para planear, explorar y vivir a pleno tus vacaciones.

Apps de navegación y transporte: para moverse dentro de las ciudades y encontrar direcciones

• Moovit – Rutas y horarios de transporte público en tiempo real, muy útil en EE.UU. y Europa).

• Citymapper – Excelente para las grandes ciudades como, Nueva York, Londres, París, Berlín, etc.

• Free Now – App de taxis y rides muy usada en Europa.

• Google Maps – Mapas, navegación (a pie, auto y transporte público), mapas offline, restaurantes y atracciones.

• Uber / Lyft – Indispensables en Estados Unidos y muchas ciudades europeas.

Apps de vuelos, planificación y organización: para tener el viaje ordenado y evitar sorpresas

• TripIt – Organiza automáticamente vuelos, hoteles y alquiler de autos.

• Flighty – Seguimiento de vuelos en tiempo real y alertas de demoras.

• Skyscanner – Comparador de vuelos y precios.

• Omio – Ideal en Europa para reservar trenes, buses y vuelos.

Apps de idioma y comunicación: para evitar barreras de idioma

• iTranslate – Alternativa con modo conversación.

• Google Translate – Traducción de texto, voz y cámara; funciona offline si descargas los idiomas.

• WhatsApp – App de mensajería más usada internacionalmente.

Apps de dinero, pagos y presupuesto: para entender precios y manejar gastos

• XE Currency – Conversión de monedas en tiempo real y sin conexión (USD, EUR).

• Wise – Cuenta y tarjeta internacional con múltiples monedas.

• Revolut – Muy popular en Europa para pagar y controlar gastos.

• Splitwise – Ideal para dividir gastos si viajas acompañado.

Apps de restaurantes y comida en general: para encontrar buenos lugares para comer

• Google Maps – Opiniones, fotos, menús y filtros por tipo de comida y precio.

• TripAdvisor – Reseñas de viajeros y rankings de los restaurantes.

• Yelp – Utilizado mucho en Estados Unidos.

• OpenTable – Reservas en los restaurantes populares.

• LocalEats – Restaurantes locales e independientes (no cadenas).

• HappyCow – Restaurantes vegetarianos, veganos y opciones especiales.

Apps de street food, food trucks y comida local: para comer rápido, barato y auténtico

• StreetFoodFinder – Ubicación de food trucks y puestos callejeros (principalmente en EE.UU.).

• Roaming Hunger – Food trucks, eventos y ferias gastronómicas.

• Street Eats – Búsqueda de puestos y vendedores locales.

• Find Street Food – App simple para encontrar street food, comida callejera cercano.

• Too Good To Go – Comida con descuento de restaurantes y panaderías (muy común en Europa).

• Google Maps (búsquedas específicas) – Buscar “street food”, “food market”, “night market” o “food truck” para encontrar joyitas locales.

Quizás el último consejo, necesario y casi vital, sea este: si te vas a apoyar en estas apps, lo ideal es descargarlas antes de viajar, familiarizarte con ellas y, sobre todo, bajar los mapas offline y los paquetes de idiomas mientras tengas Wi‑Fi. Esto te salvará cuando no tengas datos o estés recién aterrizando en tu destino.

¿Cable a tierra?

Y como lo confirman las cifras, en vacaciones pocos pueden soltar el móvil y dejar de hacer el famoso “scrolling”. Pero, el teléfono inteligente puede ser ese compañero de viaje imprescindible que nos da justo lo que necesitamos durante las vacaciones: música, un podcast, una serie o un buen libro para esos ratos libres. Y, nos guste o no, ya formamos parte de estas estadísticas.

Lo ideal es usarlo con propósito: que sea una herramienta para resolver cosas, pero sin olvidar estar presente y disfrutar el momento.

Tal vez, al final, el móvil sea nuestro cable a tierra…