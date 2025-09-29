El Oeste Santafesino cerró su participación en el Provincial U15 con victoria

Con una victoria y dos derrotas, el seleccionado del Oeste Santafesino culminó su paso por el Torneo Provincial Interasociaciones U15 en Venado Tuerto. El equipo mostró entrega en cada partido y es de destacar el desempeño de los jugadores de Atlético María Juana.

En el primer encuentro de la competencia el conjunto del Oeste cayó ante el campeón, Asociación Santafesina, por 94 a 48. Francisco Forte marcó 13 puntos y Santiago Cáneva 11.

En la segunda jornada el combinado regional no hizo pie frente a la Asociación Rafaelina con la que perdió 49 a 64 con 16 putos de Francisco Forte.

Sin posibilidad de clasificación para el cuadro final de la competencia provincial, el conjunto del Oeste Santafesino cerró su participación con una gran victoria frente al local por 69 a 65 donde los mariajuanenses Cáneva y Forte aportaron 49 puntos de los 69 finales en una descollante actuación (26 y 23 unidades, respectivamente).

Más allá de no poder acceder a las instancias finales, el equipo del Oeste mostró carácter y entrega en cada presentación.

En este recorrido destacamos de manera especial el aporte de los cuatro jugadores de Atlético María Juana: Santiago Cáneva, Francisco Forte, Theo Fontanesi y Joaquín Colombo, quienes aportaron desde el juego colectivo y la intensidad defensiva, sumando al rendimiento global del plantel.

El paso por Venado Tuerto significó una experiencia enriquecedora para estos jóvenes deportistas, que comienzan a forjar su camino dentro del básquet provincial.