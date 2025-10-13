El Oeste Santafesino, tercero en el Provincial U13 con aporte marijuanense

Con la destacada participación de los jugadores Fabricio Cornalis y Theo Fontanesi, del Club Atlético María Juana, el seleccionado de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino obtuvo el tercer puesto en el Torneo Provincial Interasociaciones U13 Masculino.

El equipo, conducido por Diego Ferrari y Daniel Mensa, cerró una gran actuación que reflejó crecimiento, compromiso y un alto nivel competitivo en cada presentación.

La jornada decisiva se desarrolló en las instalaciones del Sport Club Cañadense, donde el Oeste se impuso por 93 a 86 ante el combinado local de la Asociación Cañadense, en un partido intenso y parejo de principio a fin. El encuentro mantuvo la paridad durante gran parte del juego, pero en los minutos finales el equipo del Oeste logró marcar diferencias y asegurar su lugar en el podio provincial.

El camino hacia esta instancia tuvo como escenario las instalaciones del Club Sarmiento de Cañada de Gómez, donde el conjunto del Oeste Santafesino había obtenido un importante triunfo por 77 a 68 frente a la Asociación Noroeste, resultado que le permitió acceder a las semifinales del torneo.

En la segunda jornada, el Oeste había caído por 121 a 59 ante la Asociación Rosarina, uno de los equipos más sólidos del certamen.

Los “auriazules” Cornalis y Fontanesi tuvieron una participación destacada en la competencia, aportando talento, esfuerzo y compromiso al combinado del Oeste, que logró posicionarse entre los tres mejores seleccionados de la provincia.