El Parque Nacional Islas de Santa Fe: el tesoro natural protegido de la provincia

La provincia de Santa Fe cuenta con un orgullo natural único: el Parque Nacional Islas de Santa Fe, el primer y único parque nacional de la provincia, creado hace más de una década para proteger los valiosos ecosistemas del Delta e Islas del Río Paraná.

Ubicado frente a la localidad de Puerto Gaboto, en el departamento San Jerónimo, este parque nacional abarca 4.096 hectáreas de tierras y humedales fluviales, conformadas por ocho islas entre arroyos, lagunas y meandros del Paraná. Declarado Sitio Ramsar por su importancia internacional en la conservación de humedales, el área representa uno de los ambientes naturales más ricos y complejos del litoral argentino.

El Parque Nacional Islas de Santa Fe fue creado por Ley Nacional Nº 26.648 en 2010, con el objetivo de conservar los hábitats de la ecorregión Delta e Islas del Paraná, proteger la biodiversidad local y fomentar el conocimiento de estas áreas naturales únicas.

Biodiversidad y naturaleza

El parque es un refugio para la fauna y la flora típica de los humedales del Paraná. Allí se registran más de 400 especies de animales y plantas, entre ellas carpinchos, lobitos de río, tortugas acuáticas y una gran variedad de aves, como la jacana, la pollona azul o el chajá. La vegetación está dominada por irupés, pajonales, canutillos, alisos de río, curupíes y ceibos, componiendo un paisaje natural incomparable.

Apertura al público y turismo sustentable

Tras trabajos de puesta en valor del área, el parque abrió oficialmente al público el 27 de abril pasado, permitiendo visitas sábados, domingos y feriados. Los visitantes pueden recorrer senderos de baja dificultad, realizar paseos por el río en lancha y también acampar en zonas habilitadas, aunque por ahora es necesario llegar con embarcación propia, ya que el parque no ofrece transporte interno.

Además de la riqueza natural, el parque ofrece una experiencia de contacto directo con la historia, dado que la zona fue ocupada por el primer asentamiento europeo en Argentina, fundado por Sebastián Gaboto en 1527.

Mirada hacia el futuro

Existe un proyecto para ampliar la superficie protegida, que fue aprobado a nivel provincial y presentado ante el Congreso Nacional, con la intención de aumentar el área conservada a más de 10.000 hectáreas. Esta iniciativa busca fortalecer la conservación ambiental, fomentar el turismo sustentable y consolidar al parque como un referente del patrimonio natural santafesino.

El Parque Nacional Islas de Santa Fe no solo es un espacio para preservar la naturaleza, sino también una invitación para que habitantes y visitantes conozcan, disfruten y respeten uno de los mayores tesoros ecológicos de la provincia.