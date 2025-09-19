El pequeño rafaelino Loan necesita de tu ayuda: organizan un bingo solidario para costear su operación

Loan, el niño rafaelino que en 2024 sufrió severas quemaduras durante un incendio en barrio Mora, deberá someterse a una nueva cirugía el próximo 24 de septiembre en el Centro de Quemados de Buenos Aires. La intervención es de suma urgencia, ya que los médicos detectaron pérdida de fuerza en su brazo izquierdo, lo que podría afectar su movilidad futura.

Según explicó su mamá, Eliana Ledesma, tras la operación Loan permanecerá internado y luego continuará con controles semanales en la capital del país durante dos o tres semanas. Se trata de la última cirugía prevista en esta etapa, hasta que crezca y pueda acceder a nuevos procedimientos reconstructivos.

Bingo solidario y acciones para colaborar

Para afrontar los altos costos del tratamiento, la familia puso en marcha distintas iniciativas. Entre ellas, la venta de fideos frescos a $2500, con entrega prevista para el 20 de septiembre, y la organización de un bingo solidario.

El evento se realizará el domingo 21 de septiembre desde las 14:30 en la Vecinal 2 de Abril (Don Orione y Esteban Echeverría). La entrada tendrá un valor de $5000 e incluirá un cartón de bingo.

Cómo ayudar

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo de distintas formas: asistiendo al bingo, comprando los fideos, difundiendo la actividad o realizando un aporte económico.

📞 Contacto directo: Eliana Ledesma – 3492 267850

💳 Alias para transferencias: elianale25

📲 Instagram: @eliledesma37