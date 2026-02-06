El Punto Violeta de María Juana fortalece el acompañamiento integral y la prevención de las violencias por motivos de género

En la mañana de la radio dialogamos con Milagros Moreira, referente del Punto Violeta de María Juana, quien brindó detalles sobre el funcionamiento de este espacio fundamental de cercanía, destinado a garantizar el acceso a derechos, brindar acompañamiento integral y promover la prevención de las violencias por motivos de género.

El Punto Violeta trabaja desde un enfoque interdisciplinario, territorial y con perspectiva de género y diversidad, orientado a la atención, orientación y fortalecimiento de las personas, promoviendo vínculos más saludables, autónomos e igualitarios dentro de la comunidad. En la localidad, el espacio articula el trabajo de las áreas Social, Niñez y Género, ofreciendo una respuesta integral ante distintas situaciones de vulnerabilidad.

Entre los servicios que se brindan, se destacan la asistencia interdisciplinaria para la evaluación, diagnóstico y definición de estrategias de abordaje, la asistencia jurídica gratuita, y la atención coordinada con el área de Salud para garantizar acompañamiento médico y psicológico. Además, se desarrollan acciones de promoción y prevención, contención, consultoría y asesoramiento en situaciones de violencia por motivos de género.

El Punto Violeta también impulsa talleres y programas de formación laboral, apoyo psicológico y psicoeducativo, actividades culturales y comunitarias, y articula con organizaciones y asociaciones locales, llevando adelante un trabajo territorial con enfoque integral de género y diversidad, clave para el fortalecimiento del entramado social.

¿Cómo acceder?

El acceso es directo, acercándose al espacio físico del Punto Violeta en los horarios de atención.

🕘 Horarios: lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas
📞 Contacto: (3406) 400372

Desde el Punto Violeta de María Juana se recuerda que este es un espacio seguro, confidencial y de acompañamiento, pensado para estar cerca de quienes lo necesitan y seguir construyendo una comunidad más justa e igualitaria.

