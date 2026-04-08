El rol de la industria azucarera en el debate sobre la salud: una historia que marcó décadas

Durante gran parte del siglo XX, la grasa saturada fue señalada como la principal responsable de las enfermedades cardiovasculares, mientras que el consumo de azúcar quedaba en un segundo plano. Sin embargo, documentos e investigaciones revelados en los últimos años demostraron que esta visión estuvo influenciada por intereses de la industria, con consecuencias que aún impactan en los hábitos alimentarios actuales.

Influencia en la ciencia en los años 60

En la década de 1960, comenzaron a surgir estudios que vinculaban el alto consumo de azúcar con problemas cardíacos. Frente a esto, la Sugar Research Foundation (hoy Sugar Association) financió investigaciones para redirigir la atención hacia las grasas.

Uno de los casos más relevantes fue una revisión publicada en 1967 en el New England Journal of Medicine, elaborada por científicos vinculados a Universidad de Harvard. Según documentos posteriores, el estudio minimizó el rol del azúcar y reforzó la idea de que la grasa era el principal factor de riesgo.

Consecuencias en la alimentación moderna

Esta narrativa influyó directamente en las políticas públicas. En 1977, Estados Unidos lanzó sus primeras guías dietéticas, impulsadas en parte por D. Mark Hegsted, promoviendo la reducción de grasas.

A partir de allí, la industria alimentaria desarrolló productos “bajos en grasa” que, para mantener el sabor, incorporaban más azúcar. Esto generó un aumento en el consumo de azúcares refinados y coincidió con el crecimiento de problemas como la obesidad y trastornos metabólicos.

¿Cómo se procesa el azúcar?

El azúcar más común proviene de la caña de azúcar o de la remolacha. Su proceso incluye varias etapas:

Extracción del jugo de la planta

de la planta Purificación , donde se eliminan impurezas

, donde se eliminan impurezas Evaporación , para concentrar el contenido

, para concentrar el contenido Cristalización , donde se forman los cristales de azúcar

, donde se forman los cristales de azúcar Refinado, que elimina restos de melaza y da como resultado el azúcar blanco

En este proceso, especialmente en el refinado, el azúcar pierde minerales y compuestos naturales, quedando prácticamente como sacarosa pura, una fuente de energía sin valor nutricional adicional.

Tipos de azúcar: ¿cuál es más saludable?

Existen distintas variedades de azúcar, aunque es importante aclarar que todas deben consumirse con moderación:

Azúcar blanca refinada : la más procesada, sin nutrientes adicionales

: la más procesada, sin nutrientes adicionales Azúcar rubia o morena : conserva algo de melaza, con mínimos minerales

: conserva algo de melaza, con mínimos minerales Azúcar mascabo : menos procesada, mantiene más compuestos naturales

: menos procesada, mantiene más compuestos naturales Miel (miel): contiene antioxidantes y pequeñas cantidades de vitaminas

(miel): contiene antioxidantes y pequeñas cantidades de vitaminas Azúcar de coco: menor índice glucémico, aunque sigue siendo azúcar

Si bien opciones como el azúcar mascabo o la miel pueden ser “menos procesadas”, desde el punto de vista metabólico el cuerpo las trata de forma bastante similar. Por eso, organismos como la Organización Mundial de la Salud recomiendan limitar el consumo de azúcares libres en general.

Revelaciones recientes y debate actual

Investigadores de la Universidad de California en San Francisco descubrieron documentos que confirmaron la influencia de la industria azucarera en la ciencia. Estos hallazgos fueron publicados en JAMA Internal Medicine, reavivando el debate.

Hoy, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Asociación Estadounidense del Corazón advierten sobre los riesgos del consumo excesivo de azúcar, especialmente en bebidas azucaradas y productos ultraprocesados.

Una lección para el presente

Este caso histórico demuestra cómo los intereses económicos pueden influir en la ciencia y en las políticas públicas. También subraya la importancia de informarse, revisar críticamente las recomendaciones y apostar por una alimentación equilibrada.

Hoy, el consenso es más claro: ni las grasas son el único enemigo ni el azúcar es inofensivo. El verdadero desafío está en encontrar un equilibrio, priorizando alimentos naturales y reduciendo el consumo de productos ultraprocesados.