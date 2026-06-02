La Fundación Faro de Agustín Laje incrementó su patrimonio más de 350 veces y destinó la mayor parte a inversiones financieras

Por Rosario Marina y Manuel Tarricone | Chequeado.com

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

En 2023, cuando se llamaba Fundación Valorar, sólo había registrado un patrimonio neto de $ 12 millones, mientras que en 2024 ascendió a $ 4.394 millones, según declaró la organización que dirige Agustín Laje ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

Los datos surgen del balance al que accedió Chequeado y corresponden a 2024, el primer ejercicio bajo la estructura y denominación actual de la fundación. En noviembre de ese año, Faro organizó una “Cena Solidaria” fundacional para recaudar fondos a la que asistió el presidente Javier Milei. La modalidad se repitió en 2025.

y corresponden a 2024, el primer ejercicio bajo la estructura y denominación actual de la fundación. En noviembre de ese año, Faro organizó una “Cena Solidaria” fundacional para recaudar fondos a la que asistió el presidente Javier Milei. La modalidad se repitió en 2025. Faro declaró ingresos por casi $ 5 mil millones (unos US$ 4,8 millones) en 2024; el 99% fueron por donaciones y talleres. La mayor parte de esos recursos no se destinaron a cubrir gastos operativos, sino a inversiones financieras.

El 19 de mayo de 2025, se reunieron en asamblea las autoridades de la Fundación Faro. Ese día, a las 6 de la tarde, en una reunión que duró 105 minutos, en el séptimo piso del edificio de Reconquista 40, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobaron el balance sobre el ejercicio 2024. Once meses más tarde, el documento fue presentado ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

En ese balance -al que accedió Chequeado– la Fundación Faro declaró un patrimonio neto de $ 4.394 millones e ingresos por casi $ 5 mil millones por el concepto de “Donaciones, cursos, talleres y prevención”. Al tipo de cambio vigente al 31 de diciembre de 2024, la cifra equivale a unos US$ 4,8 millones.

Captura de pantalla del balance presentado por Fundación Faro ante la IGJ.

Se trata del primer ejercicio completo bajo la estructura actual de la organización. En 2023, cuando todavía se llamaba Fundación Valorar, sólo había declarado un patrimonio neto de $ 12 millones, e ingresos (recursos) por $ 49 millones.

Esto implica que si se compara el patrimonio neto entre 2023 y 2024, la fundación que dirige Agustín Laje, un politólogo cordobés cercano al presidente Javier Milei, aumentó sus ingresos 356 veces.

Captura de pantalla del balance presentado por Fundación Faro ante la IGJ.

Más del 99% de esos ingresos es en concepto de “Donaciones, cursos, talleres y prevención”, aunque la documentación presentada ante la IGJ no identifica a los aportantes.

Chequeado consultó a la Fundación Faro y a Laje por el monto de recaudación de la cena de lanzamiento, por los aportantes de las donaciones, si fueron individuos o empresas; y por la cantidad de empleados de la fundación, entre otras consultas, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

La nueva Fundación Faro

En octubre de 2025, Chequeado había pedido a la IGJ el último balance presentado por la fundación, y hasta marzo de 2026, cuando este medio publicó una investigación sobre gastos superiores de $ 1.000 millones en publicidad política en redes sociales, no había documentación cargada en el sistema. En mayo de 2026 se hizo un nuevo pedido, y se obtuvo el balance correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Hasta mayo de ese año, la fundación se llamaba Valorar y tenía otras autoridades. Fue en ese momento que renunciaron todas las personas que conformaban el Consejo de Administración y asumieron otras 3 que conformaron un nuevo equipo: Ignacio María Bilbao la Vieja (presidente), Lucía Aldao (secretaria) y Marcelo Macías (tesorero).

En octubre de 2024 se concretó el cambio definitivo: la entidad pasó a llamarse Fundación Faro Argentina. El cambio de nombre fue aprobado por la IGJ el 15 de ese mismo mes, y la sede oficial se trasladó de Cerrito 1130 a Reconquista 40.

Las donaciones y la “Cena Solidaria” fundacional

Según el balance, en 2024 la Fundación recibió $ 4.957.118.605 en “Donaciones, cursos, talleres y prevención”. Sin embargo, en el documento no se especifica quiénes fueron los donantes ni permite identificar si esas donaciones fueron en la llamada “Cena Solidaria”, que ocurrió el 13 de noviembre de 2024 y aparece como un acto fundacional.

El evento, al que asistió Milei, tenía “el fin de recaudar fondos para el financiamiento de los programas formativos que la fundación llevará adelante durante el año 2025”, explican en el documento oficial.

Captura de pantalla del balance presentado por Fundación Faro ante la IGJ.

El mismo documento sostiene que el encuentro “no solo cumplió con su objetivo económico, sino que además fortaleció los lazos con la comunidad de donantes, referentes del sector privado y aliados estratégicos, consolidando una red de apoyo fundamental para la sostenibilidad de las acciones de la fundación”.

Durante la cena, Milei dijo: “Quiero felicitar especialmente a mi gran amigo Agustín Laje, al excelente economista Adrián Ravier y al increíble Axel Kaiser, por ponerse al frente de este proyecto. Y también, por supuesto, al máximo prócer de las ideas de la libertad, el doctor Alberto Benegas Lynch hijo. Quiero que sepan que desde mi lugar y desde donde pueda, pueden contar siempre conmigo y con todo mi apoyo”.

En la cena fundacional, de izquierda a derecha: Adrián Ravier, Alberto Benegas Lynch (h), Javier Milei, Agustín Laje y Axel Kaiser.

Desde su creación, la fundación realizó 3 eventos de recaudación con empresarios y políticos (la cena mencionada, otro el 4 de agosto de 2025 y otro el 15 de diciembre de 2025). En todos habló el Presidente, y todos fueron realizados en el Yacht Club Puerto Madero, desarrollado por el Grupo Neuss, liderado por los hermanos Juan y Patricio.

Los hermanos Neuss poseen una antigua amistad con el asesor presidencial Santiago Caputo. Ambas familias se conocen desde la infancia y compartieron encuentros en el Martindale Country Club de Pilar, según el libro El monje, de los periodistas Maia Jastreblansky y Manuel Jove.

En enero último, el Gobierno nacional aprobó las concesiones de 4 centrales hidroeléctricas y Edison Energía se quedó con 2 de las 4. Es un holding compuesto por la familia Neuss (que fueron aportantes de la campaña de La Libertad Avanza), los accionistas del Grupo Newsan y otros empresarios locales.

Qué hizo la Fundación Faro con $ 5 mil millones

De acuerdo con el balance, la mayor parte de los recursos no se destinó a cubrir gastos operativos, sino a inversiones financieras.

En el apartado de “Inversiones”, el documento describe que la organización civil invirtió $ 4.188 millones en fondos comunes de inversión, Letras del Tesoro nacional y bonos.

El resto del dinero se gastó, sobre todo, en eventos, campañas y difusión ($ 205 millones). Es una inversión previa a lo que ocurrió entre 2025 y 2026 cuando la Fundación Faro, a través del sitio Ratio, gastó más de $ 1.000 millones en publicidad electoral y política en Meta (Facebook e Instagram), según informó Chequeado.

Además, del balance se desprende que la organización, al menos hasta 2024, mostraba una estructura operativa relativamente reducida. La Fundación informó $ 23,9 millones en “Sueldos y cargas sociales” y $ 39,9 millones en “Honorarios por servicios”, aunque no se detalla la cantidad de empleados. También figuran $ 10,3 millones en “Servicios generales”.

Otros gastos declarados incluyen viajes y alojamientos ($ 2,9 millones), gastos de oficina ($ 25,6 millones), alquileres y expensas ($ 115,8 millones), servicios de seguridad ($ 59,8 millones) e impuestos, tasas y contribuciones ($ 76 millones).