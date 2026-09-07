El salario mínimo perdió 40,8% de su poder adquisitivo durante el gobierno de Milei

Un informe sobre la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) advierte sobre una fuerte pérdida de poder adquisitivo en los últimos años. Según el análisis, en términos reales, el salario mínimo registró una caída del 40,8% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026.

El estudio señala que, para recuperar el nivel promedio que tuvo durante 2023, el SMVM debería aumentar $271.315, lo que representa una recomposición del 70,7% respecto del valor vigente en septiembre de 2026.

La pérdida se profundiza cuando se toman como referencia otros momentos históricos. Para volver al poder adquisitivo de noviembre de 2019, el salario mínimo debería incrementarse en $389.185 (+101,4%), mientras que para recuperar el nivel de noviembre de 2015 el aumento necesario alcanzaría los $624.136, equivalente a un 163,6%.

Un salario mínimo en niveles históricamente bajos

El informe también compara el valor actual con períodos anteriores y sostiene que el SMVM se encuentra 12,3% por debajo del promedio registrado durante la década de 1990.

En términos de poder de compra, el nivel actual sería similar al registrado en abril de 2002, uno de los momentos de mayor deterioro salarial de las últimas décadas.

La distancia es todavía mayor si se toma como referencia el máximo histórico de septiembre de 2011. Para alcanzar aquel nivel, el salario mínimo debería llegar a $1.158.888 a valores de septiembre de 2026, lo que implica que el valor actual se encuentra 66,9% por debajo.

Tarifas y salario: una brecha cada vez mayor

Uno de los puntos destacados por el análisis es la diferencia entre la evolución del salario mínimo y el aumento de algunos servicios y combustibles.

Mientras el SMVM aumentó 158%, durante el mismo período las tarifas registraron incrementos muy superiores:

Subte: +2.005%

+2.005% Colectivo: +1.510%

+1.510% Tren: +1.090%

+1.090% Electricidad, gas y otros combustibles: +856%

+856% Nafta súper: +631%

De esta manera, el informe plantea que el salario mínimo quedó considerablemente rezagado frente al incremento de distintos gastos que forman parte del presupuesto cotidiano de los trabajadores.

Cuestionamientos a la política de actualización

El documento también cuestiona el mecanismo utilizado para determinar el SMVM durante la gestión de Javier Milei.

Según el informe, desde el inicio del actual gobierno, la Secretaría de Trabajo habría fijado sistemáticamente los aumentos en los niveles reclamados por las organizaciones empresariales, mientras que no habría contemplado los pedidos de recomposición planteados por las organizaciones de trabajadores.

El análisis menciona como ejemplos las actualizaciones definidas en junio de 2024, diciembre de 2024, abril de 2025, noviembre de 2025 y septiembre de 2026.

El resultado, de acuerdo con las conclusiones del estudio, es una marcada pérdida del poder de compra del salario mínimo y un alejamiento respecto de los niveles históricos que supo alcanzar.