Comienza la Misión Franciscana en María Juana con actividades rumbo a la fiesta de San Francisco de Asís

En la mañana de la radio charlamos con Nicanor Wetzel, quien contó detalles de las actividades que se llevarán adelante en María Juana en el marco de la Misión Franciscana 2026, con motivo de la celebración de San Francisco de Asís, que tendrá lugar el próximo 4 de octubre.

Las actividades comenzarán este viernes 4 de septiembre a las 17 horas en la Capilla, con un encuentro de adoración eucarística y rezo del Santo Rosario, dando inicio a un mes de propuestas y acompañamiento a las familias de la comunidad.

La Misión Franciscana se desarrollará hasta el 4 de octubre, con visitas de las Misioneras a las familias de los barrios Santa María, Buriassco y San Francisco, buscando generar espacios de encuentro, oración y reflexión junto a los vecinos.

La iniciativa se enmarca en el Año Jubilar Franciscano, que conmemora el 800° aniversario del Tránsito de San Francisco de Asís, una fecha especialmente significativa para la comunidad católica y franciscana.

Durante la charla, Nicanor Wetzel invitó a toda la comunidad a participar de las distintas actividades y a acompañar este camino que tendrá como eje la fe, el encuentro con las familias y el mensaje de San Francisco de Asís.

La propuesta comienza hoy, viernes 4 de septiembre, a las 17 horas en la Capilla, y continuará durante todo el mes con las visitas misioneras a los distintos barrios de María Juana.