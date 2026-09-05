Regalería: opciones lindas y económicas para sorprender con un regalo

En la mañana de la radio charlamos con Gladys Walpen, quien nos contó todas las novedades en regalería y accesorios, con propuestas ideales para quienes buscan hacer un lindo regalo sin gastar demasiado.

Entre las opciones que se vienen destacando aparecen los anillos personalizados, una alternativa original para regalar algo pensado especialmente para esa persona, además de colgantes y una gran variedad de accesorios que permiten encontrar presentes para diferentes gustos y ocasiones.

Gladys también compartió algunas de las últimas incorporaciones y tendencias en regalería, demostrando que no hace falta gastar mucho dinero para tener un detalle lindo, original y significativo.

Desde pequeños accesorios hasta opciones personalizadas, la propuesta apunta a encontrar ese regalo especial para cumpleaños, aniversarios, fechas importantes o simplemente para sorprender a alguien.

Una charla para conocer todo lo nuevo en accesorios y regalería, con ideas accesibles para regalar algo lindo y quedar muy bien.