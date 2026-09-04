Camino Sinodal: María Juana se prepara para la Asamblea Diocesana

En la mañana de la radio charlamos con Alejandra Varayoud, quien contó cómo se llevará adelante en María Juana el Camino Sinodal hacia la Asamblea Diocesana, una propuesta que busca generar espacios de participación, escucha y reflexión dentro de la comunidad parroquial.

En este marco, se realizará la Asamblea Parroquial el próximo sábado 5 de septiembre, de 9 a 11 horas, en la Escuela Santa María de los Ángeles.

La jornada forma parte de un proceso de preparación que invita a los integrantes de la comunidad a caminar juntos y dejarse guiar por el Espíritu, compartiendo experiencias, inquietudes y propuestas que puedan contribuir a construir una Iglesia más participativa y cercana.

El Camino Sinodal propone justamente generar instancias donde distintas voces de la comunidad puedan ser escuchadas y donde, a partir del diálogo y el discernimiento comunitario, se puedan pensar nuevos caminos para la vida pastoral.

Alejandra explicó durante la entrevista la importancia de la participación de los vecinos en este proceso y brindó detalles sobre cómo será la Asamblea Parroquial y los objetivos que se persiguen de cara a la Asamblea Diocesana.

Desde la Parroquia Santa Juana Francisca de María Juana invitan a toda la comunidad a sumarse a esta experiencia de encuentro, reflexión y participación, entendiendo que el camino sinodal se construye entre todos.