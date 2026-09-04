El SAMCo María Juana brindó un taller de ESI para estudiantes de la EESOPI 8143

Integrantes del SAMCo María Juana visitaron la EESOPI N° 8143 José Manuel Estrada para desarrollar un taller de Educación Sexual Integral (ESI) denominado “Mi cuerpo importa, el tuyo también”.

La propuesta estuvo destinada a estudiantes adolescentes y generó un espacio de diálogo y reflexión sobre diferentes situaciones y problemáticas vinculadas al cuidado integral del cuerpo y la salud durante la adolescencia.

A lo largo del encuentro se abordaron temas como salud integral, autolesiones, depresión, confidencialidad, redes sociales y violencia digital, noviazgos violentos, consumos, identidad de género y prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS).

También se trabajó sobre el marco legal relacionado con la atención de adolescentes en el sistema de salud, brindando información y herramientas para que los jóvenes puedan conocer sus derechos y saber dónde recurrir ante diferentes situaciones.

El taller estuvo a cargo de la Dra. Laura Allasia, pediatra especialista en adolescencia, mientras que las docentes Albana Forte y Adriana Colla acompañaron el desarrollo de la actividad.

Desde el SAMCo María Juana destacaron la importancia de generar este tipo de espacios de encuentro con los jóvenes y agradecieron a la institución educativa por la invitación.

“Mi cuerpo importa, el tuyo también” se convirtió así en una oportunidad para conversar, informarse y promover herramientas de prevención y cuidado, favoreciendo el desarrollo integral de los estudiantes y un abordaje responsable de las distintas situaciones que atraviesan durante la adolescencia.