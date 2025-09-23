El SAMCo de María Juana realizó el taller “Recrear-se” para mujeres

El pasado lunes 22 de septiembre, en las instalaciones del SAMCo de María Juana, se llevó a cabo el taller para mujeres “Recrear-se”, una propuesta destinada a reflexionar sobre la importancia del tiempo libre y el bienestar personal.

La actividad, organizada en conjunto con el Área de Cultura de la Comuna local, contó con la participación de referentes locales que ofrecieron diferentes espacios de encuentro y aprendizaje. Emilce Bosch estuvo a cargo del taller de dibujo, Vanina Francone coordinó la actividad de ritmos, mientras que Gladis Gieco y Jesica Walpen guiaron a las participantes en una sesión de yoga.

La jornada comenzó a las 14 horas y reunió a un nutrido grupo de mujeres de la comunidad, quienes disfrutaron de una tarde diferente, compartiendo experiencias y herramientas para mejorar la calidad de vida. Desde la organización se destacó la importancia de generar este tipo de espacios que promuevan el autocuidado, la recreación y el desarrollo personal.