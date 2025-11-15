El SAMCo invita a un nuevo taller para mujeres y reflexiona sobre el Día de la Diabetes

En la mañana de nuestra radio dialogamos con la Dra. Laura Allasia, quien brindó detalles sobre las actividades organizadas por el SAMCo de María Juana para los próximos días, en el marco de su compromiso con la promoción de la salud y el acompañamiento comunitario.

La profesional destacó especialmente el taller para mujeres “El trabajo del duelo”, que se realizará el lunes 17 de noviembre a las 14 horas en las instalaciones del SAMCo. La charla estará a cargo de la Lic. Magalí Pagge y busca ofrecer un espacio de reflexión, contención y herramientas para transitar los distintos procesos vinculados al duelo, una temática tan sensible como necesaria en el ámbito de la salud emocional.

Además, la Dra. Allasia aprovechó la oportunidad para recordar la importancia del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre. Subrayó la necesidad de reforzar los hábitos de prevención, realizar controles periódicos y promover una alimentación equilibrada acompañada de actividad física. “La información y la detección temprana son claves para mejorar la calidad de vida y evitar complicaciones”, remarcó.

El SAMCo continúa así impulsando propuestas que combinan la atención integral, la educación para la salud y la contención comunitaria, reforzando su rol como institución cercana y activa en el bienestar de todos los vecinos.