Juan Jassón, árbitro de María Juana, rumbo a un nuevo desafío nacional

El básquet de María Juana vuelve a tener un representante en una importante competencia nacional. Juan Jassón, árbitro oriundo de nuestra localidad, se prepara para afrontar un nuevo desafío: será uno de los encargados de dirigir el Final Four Nacional de la categoría U13 Femenina.

La designación representa un nuevo reconocimiento a su trayectoria y al crecimiento que viene desarrollando dentro del arbitraje, sumando experiencia en competencias cada vez más importantes.

En una entrevista, Juan compartió cómo vive este nuevo desafío, habló sobre su presente como árbitro y repasó parte del camino recorrido hasta llegar a este nivel de competencia.

También se refirió a los objetivos que se plantea para esta nueva etapa y a todo lo que implica desarrollarse en el mundo del arbitraje: la preparación, el aprendizaje permanente, los desafíos y, sobre todo, la pasión por el básquet.

Una nueva experiencia nacional que vuelve a poner a María Juana en el mapa del básquet argentino, esta vez de la mano de un representante que continúa creciendo y dejando su huella dentro de la disciplina.