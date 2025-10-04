El SAMCo María Juana celebra sus 40 años con actividades especiales

El SAMCo María Juana cumple 40 años de la inauguración de su edificio propio, un aniversario que representa cuatro décadas de trabajo ininterrumpido al servicio de la salud de la comunidad. Para conmemorar esta fecha tan significativa, la institución preparó una serie de actividades abiertas a toda la población.

El cronograma de festejos incluye:

Lunes 13 de octubre a las 14 hs: Taller de Mujeres “Autocuidado”.

Taller de Mujeres “Autocuidado”. Martes 14 y miércoles 15 de octubre de 9 a 12 hs: Feria de la Salud, con diferentes propuestas de prevención y promoción de la salud.

Feria de la Salud, con diferentes propuestas de prevención y promoción de la salud. Jueves 16 de octubre a las 10 hs: Acto Protocolar en las instalaciones del centro de salud.

Con este programa, el SAMCo no solo celebra un nuevo aniversario, sino que también reafirma su compromiso con la comunidad, consolidando un camino de atención, prevención y promoción de la salud para todos los vecinos de María Juana.