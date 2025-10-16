El SAMCo María Juana celebró 40 años de historia y compromiso con la salud de la comunidad

La doctora y directora del SAMCo de María Juana Laura Allasia en diálogo con Ricardo Bustos en la mañana de la radio.

En la mañana de hoy se realizó el acto protocolar por el 40° aniversario del SAMCo María Juana, en las instalaciones del propio edificio. Participaron autoridades locales, personal de salud y representantes de instituciones de la comunidad, en un emotivo encuentro que rindió homenaje a cuatro décadas de trabajo, servicio y compromiso con la salud pública.

El 16 de octubre de 1985 marcó un antes y un después en la historia sanitaria de María Juana con la inauguración del edificio propio del SAMCo. En aquel momento, el Dr. Danilo Della Giustina asumió como Director Médico, cargo que desempeñó durante 36 años, hasta su jubilación en 2006. Bajo su liderazgo, la institución experimentó un importante crecimiento tanto en su estructura edilicia como en la incorporación de nuevos servicios, convirtiéndose en un referente regional en atención primaria de la salud.

Durante sus primeros años, el SAMCo ofrecía atención en enfermería, odontología y clínica médica. En 1997 se sumó el servicio de Pediatría, a cargo de la Dra. María Beatriz Alaye, reforzando la atención preventiva y el cuidado de la niñez.

En marzo de 2018, se concretó una significativa obra de ampliación y remodelación del edificio, que incluyó la ampliación de la sala de espera y la reestructuración del área de enfermería, brindando mayor comodidad y funcionalidad a pacientes y profesionales.

Actualmente, el SAMCo atiende más de 300 consultas mensuales y recibe a pacientes de localidades vecinas, consolidándose como una institución abierta, solidaria y comprometida con el bienestar de todos.

A 40 años de su inauguración, el SAMCo María Juana sigue siendo un símbolo de esfuerzo colectivo, vocación de servicio y trabajo en equipo. Su historia refleja la unión de una comunidad que supo organizarse para cuidar su salud y construir, con dedicación y compromiso, un presente y un futuro mejor para todos.