El semillero jugó la novena jornada del Torneo Apertura

Por la 9ª fecha del Torneo Apertura del Grupo B – Zona Sur de la Liga Rafaelina, Atlético María Juana recibió a Florida de Plaza Clucellas y Talleres visitó a Sportivo Libertad de Estación Clucellas. Los equipos de la localidad dividieron puntos con sus rivales y siguen por la buena senda.





En el estadio “Néstor Suppo” Atlético María Juana recibió a Florida en una tarde cargada de emociones; en 9na división el local cayó por primera vez en la temporada por 2 a 1 pero continúa siendo líder, ahora junto a la “flora” de Clucellas . En séptima, también, fue derrota por 7 a 0; en tanto, que en 8va se alzó con el triunfo por 1 a 0 al igual que en 6ta división para así dividir puntos y sumar 6 unidades en la tabla general.





Por su parte, Talleres viajó a Estación Clucellas para enfrentar a Sportivo Libertad al que le quitó 5 puntos productos de los empates en 9na, 8va y 7ma 2 a 2 y la victoria en 6ta por 2 a 0. Los equipos conducidos por Sánchez y Camiscia siguen desempeñando una gran labor y afianzando lo trabajado en la semana.



Todos los resultados:



9ª división:

La Hidráulica (n/p) 0 – 1 Brown

Atl. Esmeralda (n/p) 0 – 1 Dep. Josefina

La Trucha (n/p) 0 – 1 Def. Frontera

San Martín 2 – 2 Zenón Pereyra F.C.

Atl. María Juana 1 – 2 Florida

B. Bochazo 2 – 0 Sp. Santa Clara

Sp. Libertad 2 – 2 Talleres

Posiciones: 24 Atl. María Juana-Florida, 21 B. Bochazo, 20 Talleres-Brown, 16 Zenón Pereyra F.C, 13 Def. Frontera, 11 Sp. Santa Clara, 8 Sp. Libertad-San Martín-Dep. Josefina



8ª división:

La Hidráulica 0 – 0 Brown

Atl. Esmeralda 2 – 0 Dep. Josefina

La Trucha 0 – 7 Def. Frontera

San Martín 1 – 1 Zenón Pereyra F.C.

Atl. María Juana 1 – 0 Florida

B. Bochazo 1 – 2 Sp. Santa Clara

Sp. Libertad 2 – 2 Talleres

Posiciones: 22 Def. Frontera, 21 La Hidráulica-Atl. María Juana, 19 Florida, 18 B. Bochazo, 17 Brown, 13 Talleres-Sp. Santa Clara-Atl. Esmeralda, 9 Dep. Josefina-Sp. Libertad, 4 Zenón Pereyra F.C., 1 San Martín, 0 La Trucha



7ª división:

La Hidráulica 4 – 2 Brown

Atl. Esmeralda 1 – 1 Dep. Josefina

La Trucha 1 – 1 Def. Frontera

San Martín 2 – 1 Zenón Pereyra F.C.

Atl. María Juana 0 – 7 Florida

B. Bochazo 0 – 1 Sp. Santa Clara

Sp. Libertad 2 – 2 Talleres

Posiciones: 25 Dep. Josefina, 22 La Trucha, 20 Florida, 18 La Hidráulica, 16 Def. Frontera, 13 Atl. Esmeralda-Sp. Santa Clara-San Martín, 12 B. Bochazo, 10 Talleres, 8 Zenón Pereyra F.C, 7 Sp. Libertad, 4 Brown, 0 Atl. María Juana



6ª división:

La Hidráulica 1 – 1 Brown

Atl. Esmeralda 1 – 0 Dep. Josefina

La Trucha 1 – 5 Def. Frontera

San Martín 2 – 2 Zenón Pereyra F.C.

Atl. María Juana 1 – 0 Florida

B. Bochazo 2 – 2 Sp. Santa Clara

Sp. Libertad 0 – 2 Talleres

Posiciones: 19 Def. Frontera, 17 Florida- Dep. Josefina- Atl. Esmeralda-Sp. Santa Clara, 13 La Hidráulica-Brown, 12 Atl. María Juana, 11 B. Bochazo, 10 La Trucha, 7 Sp. Libertad, 6 Talleres-Zenón Pereyra F.C-San Martín



Tabla General: 80 Florida, 70 Def. Frontera, 62 B. Bochazo, 59 Dep. Josefina, 57 Atl. María Juana, 54 Brown-Sp. Santa Clara, 52 La Hidráulica, 49 Talleres, 43 Atl. Esmeralda, 34 Zenón Pereyra F.C., 32 Sp. Libertad, 32 La Trucha, 28 San Martín



Próxima Fecha (10): Talleres vs At. Esmeralda, La Hidráulica vs La Grucha, Brown vs San Martín, ZPFC vs At. María Juana, Florida vs Sp. Libertad, Dep. Josefina vs Bochazo, Sp. Santa Clara vs Defensores de Frontera