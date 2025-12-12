El senado provincial aprobó de manera unánime la Ley Tributaria

En el debate por la Ley Tributaria para el año 2026, Alcides Calvo, instó a lograr un equilibrio fiscal apoyando fuertemente a sectores productivos: “Todo esfuerzo de la sociedad en darle recursos al Estado debe ser justo y compatible con la realidad económica de la Provincia”

En la sesión desarrollada en el día de la fecha, el Senador Calvo expuso su postura respecto al tratamiento del proyecto de la nueva Ley Tributaria, definiéndola como la herramienta más sensible de la política pública provincial. Desde una posición de oposición responsable, el Legislador remarcó la necesidad de analizar la iniciativa con seriedad para garantizar que el financiamiento del Estado no comprometa la actividad productiva ni la vida cotidiana de los santafesinos.

En ese sentido, valoró en su intervención, que el proyecto intenta mantener criterios de moderación en tributos como el Impuesto Inmobiliario y contempla beneficios para sectores estratégicos, incluyendo a los pequeños y medianos productores rurales, las pymes, la hotelería y los servicios. Asimismo, el senador ponderó las deducciones previstas para el sector energético y los mecanismos que permiten a las entidades financieras deducir de Ingresos Brutos aquellos ingresos derivados de préstamos a pymes, medidas que pueden mejorar la formalidad, la competitividad y facilitar el acceso al crédito productivo.

Calvo destacó que “Nuestro deber, como cuerpo Legislativo, es garantizar que el esfuerzo sea justo, equilibrado y compatible con la realidad económica que atraviesa Santa Fe, por eso valoramos el esfuerzo de fomentar el empleo desde el punto de vista productivo con incentivo al sector industrial y comercial, del mismo modo no podemos dejar de señalar que la Provincia necesita avanzar hacia una estructura más simple, moderna y previsible, en el análisis notamos la presencia de regímenes especiales que vuelven al sistema tributario cada vez más complejo y nos preocupa como bloque la eliminación de la exención de Impuesto de Sellos para instituciones y asociaciones civiles sin fines de lucro, lo que incrementa la carga fiscal sobre entidades que cumplen un papel social fundamental, desde nuestro punto de vista creemos en la necesidad de políticas que incentiven en todos los casos a la generación de empleo apuntalando al crecimiento de la producción y la riqueza como siempre el justicialismo lo ha expresado. Mi compromiso siempre será acompañar las medidas que signifiquen alivio e incentivo productivo, seguramente propondremos modificaciones allí donde la presión tributaria se incrementó injustificadamente, siendo conscientes de que el desafío es encontrar un equilibrio para garantizar los recursos del Estado sin desalentar la producción ni castigar al contribuyente cumplidor”