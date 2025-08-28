El senador Alcides Calvo habló sobre el avance de la Convención Constituyente y el aporte ciudadano

En una entrevista exclusiva, el senador Alcides Calvo brindó detalles sobre el presente y futuro de la Convención Constituyente de Santa Fe, un proceso histórico que busca actualizar la Carta Magna provincial luego de más de seis décadas sin reformas.

Calvo destacó que ya se concretó la primera sesión plena, en la que comenzaron a aprobarse los primeros artículos relacionados con la renovación y funcionamiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo, abarcando todas las categorías de la provincia. En este marco, subrayó la importancia de garantizar un Estado moderno, transparente y ágil, en sintonía con las demandas de la ciudadanía.

Uno de los puntos centrales que se discute en estos días es el sistema previsional y la Caja de Jubilaciones de la provincia, un tema sensible que impacta directamente en miles de trabajadores y jubilados santafesinos. Según explicó Calvo, se busca alcanzar consensos que aseguren la sostenibilidad del régimen a largo plazo sin perder de vista los derechos adquiridos.

El legislador también valoró el enorme aporte ciudadano, recordando que se recibieron más de 700 proyectos e iniciativas provenientes de diferentes sectores sociales, instituciones y vecinos, que fueron acercados para enriquecer el debate y ser considerados en la redacción de la nueva Constitución.

Además, adelantó que esta semana resultará clave en la aprobación de artículos vinculados al funcionamiento del Estado, mientras que la próxima se abordarán temas trascendentales como el régimen municipal, los derechos y garantías, la educación, la salud y la religión, lo que augura un intenso trabajo de discusión y búsqueda de consensos.

Finalmente, Calvo remarcó que este proceso no solo implica una reforma legal, sino también un profundo compromiso político e institucional para fortalecer la democracia y darle a Santa Fe una Constitución a la altura de los desafíos actuales.