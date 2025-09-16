El senador Alcides Calvo participó del inicio de la Experiencia Educativa INTA en Rafaela

El senador provincial Alcides Calvo, acompañado por la concejala rafaelina Bárbara Chivallero, participó del acto de apertura de la Experiencia Educativa INTA, desarrollada en la Estación Experimental Rafaela. Fueron recibidos por la directora de la institución, María Eugenia Carrizo, junto a su equipo de trabajo, en un encuentro que también contó con la presencia de funcionarios provinciales.

La iniciativa busca acercar a los estudiantes de diferentes escuelas del Departamento Castellanos y la región al conocimiento de los procesos productivos agropecuarios, la geología de los suelos, la alimentación animal, el cuidado del medio ambiente y las nuevas tecnologías aplicadas. De esta manera, se propone un espacio de formación y aprendizaje que vincula el mundo educativo con la innovación y la producción, fortaleciendo el desarrollo regional.