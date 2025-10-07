El senador Alcides Calvo presentó un proyecto de ley para otorgarle  marco normativo a las banderas departamentales en la provincia de Santa Fe

El senador provincial Alcides Calvo presentó en la Cámara de Senadores de Santa Fe un proyecto de ley de Reconocimiento y Regulación de Banderas Departamentales como Símbolos de Identidad Cultural, que busca otorgar un marco normativo y organizativo a una práctica que ha surgido con fuerza en distintos puntos de la provincia: la creación de banderas representativas de cada departamento.

La iniciativa propone reconocer oficialmente a las banderas departamentales como emblemas socioculturales, destacando su valor histórico, geográfico y cultural, sin otorgarles el carácter de banderas de Estado, dado que los departamentos son divisiones administrativas y no constituyen gobiernos autónomos.

En este sentido, el proyecto establece:

– La creación del Registro Provincial de Banderas Departamentales, en el ámbito del Ministerio de Cultura.

– Un procedimiento participativo para la adopción de nuevas banderas, con la intervención de ciudadanos, instituciones educativas, artistas, historiadores y organizaciones sociales.

– La incorporación de estas banderas al ámbito educativo, como recurso pedagógico para fortalecer la identidad local y regional.

– La definición clara de su lugar en el ceremonial y protocolo, garantizando siempre la precedencia de la Bandera Nacional y la Provincial.

Actualmente, ya cuentan con banderas departamentales reconocidas las de Castellanos, Iriondo, San Javier, San Jerónimo, San Justo, San Lorenzo y Vera, todas surgidas de procesos comunitarios de participación ciudadana.

Al respecto, el senador Calvo expresó: “Este proyecto no busca imponer símbolos, sino reconocer y organizar un proceso que nació desde las comunidades, como expresión genuina de identidad y pertenencia. Queremos que cada santafesino y santafesina pueda señalar con orgullo no solo la bandera de la Nación y de la Provincia, sino también la que representa la tierra donde vive, trabaja y sueña. En nuestro caso particular la bandera del Departamento Castellanos nació a partir de un concurso organizado desde nuestra delegación, con un jurado de relevancia y trayectoria educativa, artística y comunicacional y ya la tenemos representando al Departamento Castellanos ”

Con esta propuesta, se busca consolidar una ley que fomente la participación, el arraigo y el respeto por los símbolos culturales, fortaleciendo la cohesión social y el sentido de pertenencia en toda la provincia de Santa Fe.