El senador Calvo solicita la incorporación de obras de infraestructura en el presupuesto de la provincia de Santa Fe

Estas obras de infraestructura representan una gran oportunidad para el desarrollo productivo, comercial y social generando progreso de ciudades y localidades del Departamento Castellanos, motivo por el cual Calvo solicita su incorporación al presupuesto 2026 de la Provincia de Santa Fe enviado por el Gobernador Pullaro.

El Senador Provincial Alcides Calvo solicita la inclusión, en el Presupuesto Provincial del año 2026, de proyectos de inversión pública de relevancia para el Departamento Castellanos, para ser contemplados por el proyecto del Ejecutivo Provincial en el Ejercicio 2026 enviado a la Legislatura Provincial.

Esta presentación responde a un relevamiento realizado por el propio Senador Calvo y su equipo de trabajo, y responde a solicitudes recibidas por las distintas administraciones locales, lo que convierte a estas obras en una necesidad, en algunos casos fueron incorporadas a los presupuestos de ejercicios anteriores, sin lograrse su ejecución, por ello se plantea la inclusión en el próximo presupuesto como parte de un plan de obras 2026 – 2027 del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Los proyectos a ser incorporados en el Presupuesto 2026 serían:

PAVIMENTACIONES:

– RP 22 tramo Eusebia – Colonia Bicha.

– RP 67s tramo Saguier – Santa Clara de Saguier.

– RP 48 tramo Esmeralda – Garibaldi.

– RP 13 tramo Clucellas – Saguier – Ruta 70.

– RP 70s tramo Bella Italia – Aurelia.

– Ruta 80s tramo Tacural – Tacurales.

REPAVIMENTACIONES:

– Ruta Provincial 70 tramo Vila – Límite con la Provincia de Córdoba.

– RP 22 tramo Bauer y Sigel – RP 70 Coronel Fraga.

– RP 280s tramo RN 34 – RP 22 Eusebia.

– RP 13 tramo RN 34 – Ataliva – RP. 69s Virginia.

REPAVIMENTACIONES INTERDEPARTAMENTALES:

– RP 70 Ruta Segura tramo Bella Italia – Rafaela.

– RP 62 tramo Sarmiento – Ataliva.

ESTABILIZADO GRANULAR:

– Estabilizado granular 65s Vila Colonia – Fidela.

– Estabilizado granular 81s.

– Estabilizado granular Aurelia – Susana – Ruta 34.

– Estabilizado granular RP 80s tramo RP 22 – RN 34.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SANITARIAS:

– SAMCo Josefina.

– SAMCo Garibaldi. En ejecución.

– SAMCo Sunchales. En ejecución.

– OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

– Escuela Multinivel Rafaela. Barrio Mora

– Jardín de Infantes Rafaela. Barrio Belgrano

– Escuela Técnica Sunchales.

– Escuela Técnica Frontera.

– Expropiación predio Universidad Nacional de Rafaela (Ley 14.291).

– Continuidad de las obras iniciadas en la Escuela Técnica 565 Humberto 1°.

OBRAS DE SANEAMIENTO HÍDRICO:

– Canal noroeste Rafaela. Bajo Compagnucci.

– Canal Oeste Rafaela – Presidente Roca.

– Reservorio anillo perimetral Plaza 25 de Mayo, Rafaela.

– Parque Regional Rafaela.

– Defensa Santa Clara de Saguier.

– Saneamiento Canal Avalle derivación del canal La Maravita, norte Departamento Castellanos.

ACUEDUCTOS:

– Acueducto Desvío Arijón Lehmann – Ataliva – Sunchales – Tacural – Presidente Roca – Egusquiza.

– Acueducto Ramal Bella Italia -Esperanza.

OBRAS DE GAS:

– Construcción gasoducto Angélica – San Vicente + redes de distribución.

OBRAS DE AGUA POTABLE:

– Agua Potable Ramona.

ILUMINACIÓN:

– Ruta Provincial 280S-Acceso Hugentobler.

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA:

Estación Transformadora Rafaela Norte.

OBRAS DE CLOACAS:

– Desagües cloacales Ramona. En ejecución

– Desagües Cloacales Vila. En ejecución

– Desagües Cloacales Ataliva. En ejecución

CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA RURALIDAD:

– Conexión Lehmann – Rafaela – Susana

– Conexión para Tránsito Pesado Lehmann acceso por Ruta 34 (camino 10)

– Colonia Cello

– Eustolia

– Humberto Primo

– Coronel Fraga

– Estación Clucellas

– María Juana

– Colonia Aldao

– Hugentobler

– Colonia Fidela

– Bella Italia

Alcides Calvo al respecto detalló “Incluir estas obras en partidas presupuestaria del 2026 es cumplir con el compromiso que asumimos con cada una de estas localidades, estas obras surgen del diálogo permanente con las administraciones locales, las instituciones y los mismos vecinos, por eso pensando en el desarrollo estratégico del Departamento Castellanos, solicitamos que se incorporen al Presupuesto Provincial del año 2026 como una manera de que los habitantes de cada una de estas localidades puedan tener la certeza de que estas obras se van a realizar y se contemplan en la planificación del Estado Provincial, por eso seguimos trabajando e insistiendo en incluir esto en el cálculo económico del ejercicio del año entrante, como lo hicimos durante el ejercicio anterior”.