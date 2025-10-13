El Taller Comunal “Nuevo Amanecer” invita a celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores con una tarde de teatro y mateada

En el marco del 1° de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, la Comuna de María Juana, a través del Taller Comunal “Nuevo Amanecer”, invita a compartir una tarde especial de “Mate y Teatro” el próximo domingo 19 de octubre, de 16:00 a 18:00 horas, en la Casa del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.

Será una jornada pensada para disfrutar, compartir y celebrar la vida, donde los adultos mayores —protagonistas de este encuentro— presentarán una propuesta teatral preparada con entusiasmo y dedicación durante los últimos meses. Solo se necesita llevar el mate y muchas ganas de pasar un lindo momento.

Esta fecha busca reconocer, promover y garantizar los derechos humanos y las libertades de las personas mayores, fomentando su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

Desde la Comuna de María Juana destacan la importancia de generar espacios de encuentro y expresión para nuestros adultos mayores, quienes con su experiencia y alegría continúan dejando una huella valiosa en la comunidad.

📞 Para más información o consultas, podés comunicarte al 471160 o al WhatsApp 3406 400372.

👉 ¡Una invitación a disfrutar, reír y celebrar juntos con el grupo “Nuevo Amanecer”!