El taller de mosaiquismo vuelve a Cultura de la Comuna de María Juana

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Noelia Cabral, quien está a cargo del taller de mosaiquismo que se desarrolla dentro del área de Cultura de la Comuna de María Juana.

Durante la entrevista, Cabral brindó detalles sobre esta propuesta artística que invita a los participantes a aprender y desarrollar la técnica del mosaiquismo, una disciplina que combina creatividad, diseño y trabajo manual a partir de la utilización de pequeños fragmentos de cerámica, vidrio u otros materiales para crear piezas decorativas y artísticas.

La docente explicó que el taller está pensado tanto para personas que se inician en esta técnica como para quienes ya tienen experiencia y desean seguir perfeccionándose. A lo largo del año, los participantes podrán aprender desde las bases del mosaiquismo hasta la elaboración de distintos proyectos, trabajando paso a paso en cada creación.

Además, destacó que el espacio busca generar un ambiente de encuentro y aprendizaje, donde cada alumno pueda desarrollar su creatividad mientras comparte una actividad cultural y recreativa dentro de la comunidad.

El taller forma parte de las distintas propuestas culturales que impulsa la Comuna de María Juana, con el objetivo de ofrecer actividades para vecinos de todas las edades y fomentar la participación en espacios de expresión artística.